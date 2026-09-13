Pichichi Liga Española: Yamal reta a Mbappé y Raphinha en la tabla de goleadores

Lamine Yamal se ha posicionado de lleno en esta encarnizada batalla gracias a su espectacular momento de forma. El joven extremo azulgrana fue nuevamente decisivo en el ataque del Barcelona, demostrando una efectividad cara a puerta que está marcando la diferencia en la competición.

La lucha por el trofeo Pichichi se ha encendido al máximo en este inicio de campeonato. La tabla de goleadores de LaLiga muestra una igualdad tremenda en la parte alta, convirtiendo la pelea por ser el máximo artillero en uno de los grandes atractivos del torneo.

Con sus dos goles frente al Levante, el atacante catalán logró alcanzar la cifra de seis tantos en su cuenta personal dentro del campeonato doméstico. Este registro le permite colocarse directamente en lo más alto de la clasificación de goleadores.

El mérito de Lamine Yamal es aún mayor si se tiene en cuenta la impresionante racha que atraviesa. El delantero ha encadenado tres jornadas consecutivas anotando por partida doble, un hito realizador dentro del club azulgrana que no se veía desde la temporada 2012-13.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Lo insólito de esta carrera por el trofeo es la enorme paridad entre los aspirantes. El '10' culé no domina la tabla en solitario, sino que comparte el liderato realizador en un apretado empate junto a su compañero Raphinha, Kylian Mbappé y Sergio Camello.

La gran efectividad del canterano tiene un valor añadido en su lucha por el trofeo. A pesar de disputar solo una hora de juego antes de ser sustituido para dosificar esfuerzos, le bastó ese tiempo en el campo para marcar las diferencias y meterse de lleno en la pelea.