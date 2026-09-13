Se cansó del Real Madrid y se quiere ir: Mourinho le cierra la puerta

El potencial goleador que tiene es absoluto y por momentos, en el Real Madrid dudaron de venderlo en este mercado de pases. Sin embargo, luego de unas semanas entrenando y con minutos en amistosos, José Mourinho fue contundente con la directiva: "Él no se mueve del Real Madrid, no escuchen ofertas para venderlo". Desde la directiva aceptaron la orden y tras ello, Endrick fue prácticamente declarado como intransferible.
A pesar de ello y con un contexto desfavorable, el Arsenal intentó conquistarlo. El equipo de Londres contactó al entorno del brasileño y le ofrecieron un contrato galáctico, con alto porcentaje de titularidad, siendo pilar ofensivo y pagando 60 millones de euros al Real Madrid.
De acuerdo a distintos reportes, la respuesta de Endrick fue directa e inflexible: "Me quedo en Real Madrid". Al parecer, el delantero brasileño entendió que Mourinho le dio una chance de oro para mostrarse en la Casa Blanca. A pesar de que Kylian Mbappé será titular indiscutido, de que Vinícius renovó su contrato y de que el club fichó jugadores como Diomande, Bernardo Silva o Carlos Espí, Endrick decidió quedarse.
El punto es que proyecta que seguirá sin tener minutos en el Real Madrid. Mourinho está confiando plenamente en Vinícius, Kylian Mbappé y Carlos Espí en cada partido, además de otros lugares que son inamovibles como Jude Bellingham.
El mejor ejemplo de esto sucedió en el partido contra el Rayo Vallecano. El equipo de Mourinho goleó por 4-1 en el Santiago Bernabéu, Endrick fue suplente y no ingresó ni un minuto, a pesar de que el resultado era favorable desde temprano.
Mourinho hizo cuatro cambios: ingresaron Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler y Cucurella. Endrick apenas calentó pero no fue de la consideración del portugués para este encuentro; lógicamente esperaba tener minutos, pero no pudo ser y la situación vuelve a ser durísima para el brasileño.
En Italia, las versiones aumentan sobre un acuerdo de palabra entre el delantero y la AS Roma para salir al comienzo del 2027. La realidad es que Endrick, que llegó con el sueño de jugar en el Real Madrid, acabó padeciendo con los ciclos de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y ahora, José Mourinho.