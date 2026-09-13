Se cansó del Real Madrid y se quiere ir: Mourinho le cierra la puerta

El potencial goleador que tiene es absoluto y por momentos, en el Real Madrid dudaron de venderlo en este mercado de pases. Sin embargo, luego de unas semanas entrenando y con minutos en amistosos, José Mourinho fue contundente con la directiva: "Él no se mueve del Real Madrid, no escuchen ofertas para venderlo". Desde la directiva aceptaron la orden y tras ello, Endrick fue prácticamente declarado como intransferible. A pesar de ello y con un contexto desfavorable, el Arsenal intentó conquistarlo. El equipo de Londres contactó al entorno del brasileño y le ofrecieron un contrato galáctico, con alto porcentaje de titularidad, siendo pilar ofensivo y pagando 60 millones de euros al Real Madrid.

De acuerdo a distintos reportes, la respuesta de Endrick fue directa e inflexible: "Me quedo en Real Madrid". Al parecer, el delantero brasileño entendió que Mourinho le dio una chance de oro para mostrarse en la Casa Blanca. A pesar de que Kylian Mbappé será titular indiscutido, de que Vinícius renovó su contrato y de que el club fichó jugadores como Diomande, Bernardo Silva o Carlos Espí, Endrick decidió quedarse. El punto es que proyecta que seguirá sin tener minutos en el Real Madrid. Mourinho está confiando plenamente en Vinícius, Kylian Mbappé y Carlos Espí en cada partido, además de otros lugares que son inamovibles como Jude Bellingham. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El mejor ejemplo de esto sucedió en el partido contra el Rayo Vallecano. El equipo de Mourinho goleó por 4-1 en el Santiago Bernabéu, Endrick fue suplente y no ingresó ni un minuto, a pesar de que el resultado era favorable desde temprano. Mourinho hizo cuatro cambios: ingresaron Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler y Cucurella. Endrick apenas calentó pero no fue de la consideración del portugués para este encuentro; lógicamente esperaba tener minutos, pero no pudo ser y la situación vuelve a ser durísima para el brasileño.