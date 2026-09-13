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EN VIVO: Yamal marca doblete en la goleada de Barcelona a Levante

Barcelona busca despegarse del Real Madrid en la tabla de posiciones y para eso tiene que vencer al Levante.

EN VIVO: Yamal marca doblete en la goleada de Barcelona a Levante
VS
13 de septiembre de 2026 a las 07:17

Minuto a minuto del Barcelona vs Levante

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, repite este domingo ante el Levante la alineación que goleó al Valencia en Mestalla la pasada jornada y realiza hasta cinco cambios con respecto a la formación del miércoles ante el Feyenoord en la Liga de Campeones con jugadores como Fermín López o Anthony Gordon regresando a la titularidad.

Por su parte, el entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, introduce hasta cinco cambios con respecto al equipo titular que empató a cero ante el Málaga. El ariete Petar Ratkov y los centrocampistas Hugo Sotelo y Dani Requena son algunas de las principales novedades.

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Castro ha escogido a Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sánchez; Requena, Olasagasti, Sotelo; García, Ratkov y Brugué.

Flick con su Barcelona ha apostado por un once que completan García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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