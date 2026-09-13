EN VIVO: Yamal marca doblete en la goleada de Barcelona a Levante

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, repite este domingo ante el Levante la alineación que goleó al Valencia en Mestalla la pasada jornada y realiza hasta cinco cambios con respecto a la formación del miércoles ante el Feyenoord en la Liga de Campeones con jugadores como Fermín López o Anthony Gordon regresando a la titularidad.

Por su parte, el entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, introduce hasta cinco cambios con respecto al equipo titular que empató a cero ante el Málaga. El ariete Petar Ratkov y los centrocampistas Hugo Sotelo y Dani Requena son algunas de las principales novedades.