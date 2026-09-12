Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid aprieta a Barcelona en el liderato

Durante la primera mitad, la Casa Blanca dominó a su rival y encaminó el juego de forma rápida. Los goles de Kylian Mbappé (x2), Álvaro Carreras y Jude Bellingham le dieron una clara ventaja al conjunto merengue antes del descanso.

El Real Madrid venció 4-1 al Rayo Vallecano en la jornada 5 de la Liga de España , en un compromiso marcado por el contraste. El equipo blanco ofreció una primera parte arrolladora, pero en el segundo tiempo lució desconocido y tuvo que luchar para asegurar el triunfo.

En el complemento, la historia cambió y el Real Madrid perdió el control del encuentro. El Rayo Vallecano aprovechó la baja de rendimiento del equipo local y logró descontar por medio de Sergio Camello.

A pesar de las dudas en el cierre del juego, el resultado le sirvió al Real Madrid para volver a la senda de la victoria. De esta manera, el club se recuperó del tropiezo sufrido en la fecha anterior ante el Real Betis.

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Con estos tres puntos, los blancos llegaron a 12 unidades en la tabla e igualaron la línea del Barcelona. El equipo azulgrana cumplirá con su compromiso de la fecha este domingo frente al Levante.

El cuadro culé se mantiene en el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles. Además, el Barcelona buscará seguir como el único club invicto y con puntaje perfecto en la temporada 2026-27.