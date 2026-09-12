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Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid aprieta a Barcelona en el liderato

Real Madrid ganó su partido de la jornada 5 de la Liga Española ante el Rayo Vallecano.

Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid aprieta a Barcelona en el liderato

Real Madrid igualó en puntos al Barcelona en la temporada 2026-27.
12 de septiembre de 2026 a las 14:45

El Real Madrid venció 4-1 al Rayo Vallecano en la jornada 5 de la Liga de España, en un compromiso marcado por el contraste. El equipo blanco ofreció una primera parte arrolladora, pero en el segundo tiempo lució desconocido y tuvo que luchar para asegurar el triunfo.

Durante la primera mitad, la Casa Blanca dominó a su rival y encaminó el juego de forma rápida. Los goles de Kylian Mbappé (x2), Álvaro Carreras y Jude Bellingham le dieron una clara ventaja al conjunto merengue antes del descanso.

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En el complemento, la historia cambió y el Real Madrid perdió el control del encuentro. El Rayo Vallecano aprovechó la baja de rendimiento del equipo local y logró descontar por medio de Sergio Camello.

A pesar de las dudas en el cierre del juego, el resultado le sirvió al Real Madrid para volver a la senda de la victoria. De esta manera, el club se recuperó del tropiezo sufrido en la fecha anterior ante el Real Betis.

Con estos tres puntos, los blancos llegaron a 12 unidades en la tabla e igualaron la línea del Barcelona. El equipo azulgrana cumplirá con su compromiso de la fecha este domingo frente al Levante.

El cuadro culé se mantiene en el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles. Además, el Barcelona buscará seguir como el único club invicto y con puntaje perfecto en la temporada 2026-27.

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El próximo reto del Real Madrid será el martes 15 de septiembre, cuando visite al Elche C.F. Por su parte, el Rayo Vallecano se ubicó en el puesto 15 de la clasificación, sumando apenas cuatro puntos tras registrar una victoria, un empate y tres derrotas.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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