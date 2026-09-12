Real Madrid vs. Rayo EN VIVO: hora y por dónde ver el partido de la Liga Española

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Champions League contra el Inter de Milán, recibe hoy en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas, pero que no renuncia a dar la sorpresa. El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada de la competición doméstica, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles. Kylian Mbappé falló un penal y el encuentro terminó 1-0 para los verdiblancos.

El conjunto merengue no quiere tener más tropiezos tan pronto en la campaña para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético.

Respecto a la cita en el Benito Villamarín, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo en el partido de Champions, pero sólo el francés dispuso de minutos. En cuanto a la enfermería, la del equipo blanco se vacía progresivamente y ya sólo quedan tres inquilinos: Rodrygo, Ferland Mendy y Éder Militao. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Rayo, por su parte, afronta el partido con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.

En el plano deportivo, el cuadro vallecano suma cuatro puntos de 12 osibles en este inicio de curso tras la victoria de la pasada jornada frente al Racing de Santander, que sirvió para quitar un peso de encima a la plantilla y tomar aire en la clasificación. Con este panorama, el Rayo tratará de dar la sorpresa con un equipo de circunstancias y confiado en que Sergio Camello, que lleva cinco goles en cuatro partidos, mantenga su racha en el colíseo blanco

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano por la fecha 5 comenzará a partir de la 1:00 PM de Honduras y México; en España arranca desde las 9:00 PM. La transmisión del encuentro están a cargo de Sky Sports, DAZN LaLiga y Movistar Plus+. También podrás seguir todas las incidencias a través de nuestra web en Diez.hn.

POSIBLES ALINEACIONES