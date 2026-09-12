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Real Madrid vs. Rayo EN VIVO: hora y por dónde ver el partido de la Liga Española

El conjunto merengue busca sumar los tres puntos en casa luego de la derrota que sufrió en la última jornada liguera.

Real Madrid vs. Rayo EN VIVO: hora y por dónde ver el partido de la Liga Española
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El francés Kylian Mbappé registra cuatro tantos en este arranque de temporada en LaLiga.

12 de septiembre de 2026 a las 07:51

El Real Madrid, tras perder en su visita al Betis y resarcirse en la Champions League contra el Inter de Milán, recibe hoy en el Santiago Bernabéu a un Rayo Vallecano mermado por las numerosas bajas que tiene en todas sus líneas, pero que no renuncia a dar la sorpresa.

El equipo de Jose Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en la pasada jornada de la competición doméstica, en un encuentro contra el Betis en el que tuvo tramos de superioridad que no pudo transformar en goles. Kylian Mbappé falló un penal y el encuentro terminó 1-0 para los verdiblancos.

El conjunto merengue no quiere tener más tropiezos tan pronto en la campaña para no perder la estela de un Barcelona que cuenta todos sus partidos por victorias. Antes del parón de selecciones, al Real Madrid le restarán las visitas a Elche y Atlético.

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Respecto a la cita en el Benito Villamarín, el técnico portugués recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick, multiplicando sus opciones en el centro del campo. Los tres ya estuvieron en el banquillo en el partido de Champions, pero sólo el francés dispuso de minutos.

En cuanto a la enfermería, la del equipo blanco se vacía progresivamente y ya sólo quedan tres inquilinos: Rodrygo, Ferland Mendy y Éder Militao.

El Rayo, por su parte, afronta el partido con todo el ruido alrededor que lleva generando durante semanas la situación de su estadio, al que aún no se sabe cuándo podrá regresar y que ha provocado una enorme crisis institucional y social, con la afición enfrentada a la directiva que preside Raúl Martín Presa.

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En el plano deportivo, el cuadro vallecano suma cuatro puntos de 12 osibles en este inicio de curso tras la victoria de la pasada jornada frente al Racing de Santander, que sirvió para quitar un peso de encima a la plantilla y tomar aire en la clasificación.

Con este panorama, el Rayo tratará de dar la sorpresa con un equipo de circunstancias y confiado en que Sergio Camello, que lleva cinco goles en cuatro partidos, mantenga su racha en el colíseo blanco

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano por la fecha 5 comenzará a partir de la 1:00 PM de Honduras y México; en España arranca desde las 9:00 PM.

La transmisión del encuentro están a cargo de Sky Sports, DAZN LaLiga y Movistar Plus+. También podrás seguir todas las incidencias a través de nuestra web en Diez.hn.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Vinicius; y Mbappé.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Oscar Valentín, Pedro Díaz; Belaid, Unai López, Álvaro; Camello.

Árbitro: Víctor García Verdura.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu.

Transmisión: Sky Sports y Movistar Plus+

Hora: 1:00 PM.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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