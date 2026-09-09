Thierry Henry habló del Balón de Oro y señala a su candidato: "Él debe ganarlo"

La revista France Football y UEFA revelaron los 30 nominados para ganar el Balón de Oro que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres. Jugadores como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Leo Messi o Rodri son los favoritos para suceder a Ousmane Dembélé, que lo volvió a ganar todo con el PSG la temporada pasada y también tiene opciones de repetir el premio. Sin embargo, el Mundial que se disputó hace dos meses podría decantar la balanza. Nadie esperaba que dicho torneo, lejos de esclarecer un claro candidato, pudiera complicar más las cosas al momento de votar.

Un protagonista que quiso dar su punto de vista fue Thierry Henry, que nunca se anda con rodeos y que dejó una reflexión que quizá compartan muchos futbolistas y aficionados. "Creo que la decisión de este año no será tan fácil como la del año pasado, cuando recuerdo que para mí Dembélé lo ganaría con facilidad. Quizá es porque no todos han brillado de forma igual o continuada en todas las competiciones", arrancó el exjugador francés. "Por ejemplo, Kane hizo un gran año, pero para mí el mejor jugador de la Bundesliga fue Olise. Lo mismo puede pasar si hablamos de la Copa del Mundo, dónde muchos ingleses dirán que para ellos el mejor fue Bellingham, que no estuvo tan bien en el Real Madrid. Luego tenemos a Rodri, que claramente hizo un Mundial espectacular, pero que apenas tuvo continuidad a lo largo de la temporada. También está Lamine, que ganó LaLiga, pero que no hizo buena Copa del Mundo, también hay que recordar que llegó lesionado", repasó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Y dijo otros nombres que también están sonando menos: "Hay que recordar a Haaland, que ha marcado muchos goles. Kvaratskhelia, que no estuvo en el Mundial. Leo Messi seguramente habría ganado el Balón de Oro si hubiera conseguido levantar su segundo Mundial seguido, pero perdió en la final".



SU GRAN FAVORITO

Seguidamente, Henry eligió a su candidato para ganarlo: "Olise está cerca de ser mi favorito, pero te diría que para mí el que lo debería ganar es Kylian Mbappé. La gente me dirá que no ha ganado ningún trofeo, pero ya ha pasado que algún ganador del Balón de Oro no conquistó ninguna competición"- "Si quieres puedes sacar cualquier pega, pero lo cierto es que Mbappé fue el máximo goleador de la Champions, el máximo goleador de LaLiga y también del Mundial, al igual que Olise en términos de asistencias. Es bastante loco si te lo pones a pensar", añadía.