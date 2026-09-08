Balón de Oro 2026: los 30 candidatos y las notables ausencias

El argentino Leo Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el español Rodri (Manchester City/Barcelona), tres de las figuras del Mundial-2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España. Rodri, de 30 años, lideró a la selección española en su segunda consagración mundial. El nuevo mediocampista del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.

Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno galardón, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por el portugués Cristiano Ronaldo, que no figura en la lista. El argentino llevó a la Albiceste hasta la final del Mundial contra 'La Roja', ante la que cedió 1-0. No obstante, el delantero destacó con ocho anotaciones y cuatro asistencias en el torneo. Mbappé, de 27 años, espera ganar el próximo 26 de octubre el premio individual que tanto ansía. El punta francés del Real Madrid se consagró como máximo goleador del Mundial-2026, con 10 dianas en ocho partidos, que le convierte en el mejor artillero de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la temporada 2025-2026, Kylian sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

GRANDES AUSENCIAS

En la lista de nominados no aparecen los nombres de Pedri ni de Raphinha. El volante español fue undécimo en la pasada edición y el brasileño, quinto. Aunque Pedri no tuvo un buen Mundial, ya que De la Fuente apostó por Fabián en su posición, sí fue clave en los éxitos del Barcelona; Raphinha tampoco destacó en la Copa del Mundo por una lesión y Brasil fue una de las decepciones, pero aun así, extraña no verlos en una lista extensa en la que sí aparecen otros futbolistas como Sadio Mané, Julián Quiñones o Dayot Upamecano.

Otros jugadores como el egipcio Mohamed Salah, que quedó cuarto el año pasado, o el francés Désiré Doué, campeón de todo con el PSG, tampoco fueron nominados. El Balón de Oro de este año traerá consigo una importante novedad, ya que será la primera vez que se entregue fuera de París. Tendrá lugar en Londres en homenaje a Sir Stanley Matthews, futbolista que lo ganó en 1956. Será, por tanto, el 70 aniversario del prestigioso galardón.