Flick sobre el Balón de Oro y revela: "Tengo jugadores que no están contentos"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reconoció este martes que ganar la Champions League es el gran objetivo de la temporada y que tiene una plantilla con la calidad suficiente y necesaria como para conquistarla. En la previa del partido contra el Feyenoord que se jugará mañana en el Camp Nou, el entrenador alemán también fue consultado sobre el Balón de Oro y explica que hay jugadores que no están cómodos en su plantel por la falta de minutos.

Champions League "Creo que al final todos los grandes clubs sueñan con ganarla. Tenemos calidad para ganarla, pero tenemos que demostrarlo y el camino es largo". Obsesión con Champions No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Tenemos a muchos jugadores experimentados. Todos tienen la responsabilidad de ganarlo todo. No todo es fácil tras ganar los cuatro partidos. Tengo jugadores que no están contentos por no jugar, pero cada día deben demostrar que es su momento. Nuestro nivel es el del entrenamiento". Campeón "Parece que todo va bien, pero creo que hay mucha calidad, comunicación, están juntos, conectados... es necesario hablar en el terreno de juego. Veo a todos preparados". Ambiente "No es fácil contentar a todos, pero es parte de nuestro trabajo. Decido quién es el titular. Hablo con mis compañeros. Decidimos el mejor once. Intento hablar con los jugadores, y explicarles a los que no juegan.".

LaLiga "Es parte de nuestro sueño y objetivo. Queremos otra liga, la tercera. Sería muy grande". Piscinazos "No es mi trabajo. La calidad y el nivel de los árbitros es muy bueno, en la Champions y LaLiga. No siempre lo tienen fácil, y hay que darles apoyo. Intento siempre mantener la calma". Gordon "Creo que como delantero se le ve que quiere marcar, aunque de momento falla. Pero da el último pase, da asistencias. Ya marcará, no me preocupa. Lo está haciendo bien, en defensa y ataque". Lamine Yamal "Es un jugador que decide partidos él solo, tiene una calidad enorme. Le encanta mejorar. Lo que veo también ahora es su responsabilidad como capitán. Disfruta con el fútbol, está a su máximo nivel".