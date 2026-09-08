Flick sobre el Balón de Oro y revela: "Tengo jugadores que no están contentos"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reconoció este martes que ganar la Champions League es el gran objetivo de la temporada y que tiene una plantilla con la calidad suficiente y necesaria como para conquistarla.
En la previa del partido contra el Feyenoord que se jugará mañana en el Camp Nou, el entrenador alemán también fue consultado sobre el Balón de Oro y explica que hay jugadores que no están cómodos en su plantel por la falta de minutos.
Champions League
"Creo que al final todos los grandes clubs sueñan con ganarla. Tenemos calidad para ganarla, pero tenemos que demostrarlo y el camino es largo".
Obsesión con Champions
"Tenemos a muchos jugadores experimentados. Todos tienen la responsabilidad de ganarlo todo. No todo es fácil tras ganar los cuatro partidos. Tengo jugadores que no están contentos por no jugar, pero cada día deben demostrar que es su momento. Nuestro nivel es el del entrenamiento".
Campeón
"Parece que todo va bien, pero creo que hay mucha calidad, comunicación, están juntos, conectados... es necesario hablar en el terreno de juego. Veo a todos preparados".
Ambiente
"No es fácil contentar a todos, pero es parte de nuestro trabajo. Decido quién es el titular. Hablo con mis compañeros. Decidimos el mejor once. Intento hablar con los jugadores, y explicarles a los que no juegan.".
LaLiga
"Es parte de nuestro sueño y objetivo. Queremos otra liga, la tercera. Sería muy grande".
Piscinazos
"No es mi trabajo. La calidad y el nivel de los árbitros es muy bueno, en la Champions y LaLiga. No siempre lo tienen fácil, y hay que darles apoyo. Intento siempre mantener la calma".
Gordon
"Creo que como delantero se le ve que quiere marcar, aunque de momento falla. Pero da el último pase, da asistencias. Ya marcará, no me preocupa. Lo está haciendo bien, en defensa y ataque".
Lamine Yamal
"Es un jugador que decide partidos él solo, tiene una calidad enorme. Le encanta mejorar. Lo que veo también ahora es su responsabilidad como capitán. Disfruta con el fútbol, está a su máximo nivel".
Bisiwu
"No estará en el equipo mañana. Se ha entrenado bien. Se entrenará con nosotros, pero jugará con el Barça B. Tiene potencial en defensa y ataque".
De Jong
"Tiene gran calidad. Se tiene que recuperar. La evolución de la lesión sigue el plan previsto. Tal vez vuelva tras el parón. Veremos. Hablé con él esta mañana y va bien".
Estilo
"Nos adaptamos al rival si es necesario. Nos ha dado buenos resultados. Nos costó contra el Atlético. Pero necesitas que todos los jugadores estén bien. Hay que seguir la línea de los cuatro partidos iniciales de LaLiga".
Balón de Oro
"Tenemos a muchos jugadores fantásticos y estaría contento que lo ganaran. Veremos. Pero lo más importante es su actitud. Hay varios jugadores que podrían ganarlo".