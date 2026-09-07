Lautaro revela la charla con Messi tras su retiro y su postura sobre Julián: "Hablé con él..."

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, valoró la reciente retirada de Leo Messi de la selección argentina y aseguró que, aunque sabía que la noticia llegaría en cualquiere momento, cuando se enteró fue "fuerte" para él. También revela que tras ver el anuncio de Messi, se comunicó con el capitán para agradecerle todo lo que le enseñó al grupo durante estos últimos años y guiarlos para ganar la Copa América y el Mundial 2022. "Sabíamos que en algún momento iba a llegar la noticia, pero cuando llega es fuerte por todo lo que significa para la selección y para nuestro país. Hablé con él y le dediqué unas palabras para agradecerle cómo nos ha enseñado y guiado hacia el triunfo, pasó por momentos difíciles y no se rindió nunca. Eso me llevo conmigo más allá de que en el día a día vivimos cosas muy intensas", dijo en rueda de prensa antes de enfrentar al Real Madrid en el estreno de la Champions League.

Además, Lautaro fue preguntado por otro compañero de selección, Julián Alvarez, quien mostró su deseo de salir del Atlético de Madrid rumbo al Barcelona durante el mercado de fichajes, pero no se produjo. "Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club. Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo", comentó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LA CHAMPIONS Y EL REAL MADRID

Sobre lo que significa la Champions para el Inter, Lautaro respondió que "es un objetivo. Como digo siempre, soñar soñamos todo. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos. Esta competición tiene mucho prestigio, con equipos de un valor enorme. Claro que es un objetivo, lo digo desde que llegué". Una Champions en la que la pasada temporada el cuadro italiano fue eliminado por el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final. "El año pasado salimos muy pronto de la competición, pero cada año es diferente y es importante aprender de los errores y lo que hiciste bien. Espero, como cada año, llevar al Inter al nivel más alto posible, que es el objetivo en todas las competiciones", señaló.

Lautaro habló como capitán del Inter y se defendió, al ser cuestionado por ello, de los críticos que señalan que no marca goles importantes. "Lo más importante es que el Inter gane. Escucho estas opiniones, pero he marcado muchos goles importantes. Además, en el Inter lo importante es el equipo. El sábado fue un partido muy importante para nosotros al ganar a un equipo muy fuerte como el Napoli", declaró. Por otro lado, aseguró conocer "la historia" de lo ocurrido para su equipo en el Santiago Bernabéu hace 16 años, cuando ganaron la Liga de Campeones al imponerse al Bayern Múnich en la final. "Conozco muy bien la historia y lo que sucedió. Pero hoy estamos lejos de aquello que pasó. Estoy muy mentalizado de hacer mi trabajo de la mejor manera y de que el grupo haga el mejor trabajo positivo para sacar un resultado positivo", explicó.