Mbappé ratifica quién debe ganar el Balón de Oro y lo que revela: "Buen año"

“Puede ser un buen año”, dijo el francés que subrayó que hizo historia "en la competición más importante del mundo del deporte”, destacó en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Inter.

El francés Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, reivindicó sus opciones de ganar el próximo Balón de Oro al haber sido en el máximo goleador de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y erigirse como el mejor anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo.

“Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador. Yo hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación que es un buen año para eso, pero ya veremos. La gente tiene tiempo para pensar quién es el mejor jugador del mundo”, dijo en rueda de prensa.

“Yo siempre -sobre si se considera el mejor jugador del mundo-, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, completó.

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Mbappé se mostró con un talante seco y a la defensiva en su primera comparecencia de prensa de la temporada y salió al paso de las críticas hacia su figura. La primera, respecto a si tiene que implicarse más en la faceta defensiva.

“Claro que tenemos que mejorar. Es completamente natural. Yo puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que esos que me dices tu -Dembélé y Raphinha- y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Hago más cosas que ellos. Es un debate sin fin. Todos tenemos que mejorar y ayudar a la defensa para que nos generen menos ocasiones, pero pienso que tenemos que manejar mejor el balón para ello”, señaló.

Y también fue preguntado por el hecho de que, desde su marcha del París Saint-Germain haya sido el equipo francés el ganador de la ‘Champions’.