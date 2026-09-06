Pichichi Liga Española: Raphinha volvió a marcar y se aleja de Mbappé

El brasileño continúa al frente del Pichichi con seis goles después anotar el tercero del compromiso. Ya había marcado cinco tantos en las tres primeras jornadas y mantiene un espectacular promedio para conserva el liderato en solitario.

El Barcelona no tuvo piedad este domigo y le propinó una paliza al Valencia en Mestalla (0-5), un partido en el que Raphinha volvió a marcar y sigue demostrando que se encuentra a un nivel superior al resto.

Por detrás de Raphinha aparece la gran sorpresa de este comienzo de campeonat: Sergio Camello, que suma cinco tras marcar cuatro dianas en sus dos últimas apariciones con el Rayo Vallecano.

Pero el dominio azulgrana no termina en Raphinha. Fermín López alcanza los cuatro goles tras anotar nuevamente en Mestalla y se instala también entre los máximos artilleros. El centrocampista confirma su excelente comienzo de curso y está a solo dos tantos de su compañero.

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También aparece con cuatro Lamine Yamal, que sigue aumentando sus registros goleadores. El extremo ha firmado un doblete ante el Valencia y alcanza los cuatro tantos en LaLiga, igualando a Fermín, Pierre-Emerick Aubameyang y Kylian Mbappé.

La fotografía resulta especialmente llamativa para el Barça: tres de los seis primeros nombres de la clasificación de goleadores son del club. Raphinha, Fermín y Lamine están convirtiendo el enorme potencial ofensivo del equipo de Flick en cifras.