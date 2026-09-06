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EN VIVO: Raphinha aumenta la ventaja para el Barcelona sobre Valencia

EN DIRECTO| Barcelona visita a Valencia y busca saltar al liderato en solitario de la Liga de España.

EN VIVO: Raphinha aumenta la ventaja para el Barcelona sobre Valencia
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06 de septiembre de 2026 a las 07:04

Minuto a minuto del Valencia vs Barcelona

Alineaciones confirmadas para el Valencia vs Barcelona

Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez, Otorbi, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic y Danjuma.

La posibilidad de acentuar el liderato y abrir brecha con el Real Madrid, derrotado ante el Betis el viernes, alienta el compromiso del Barcelona que visita este domingo Mestalla (8:15 AM/4:15 PM en España) para enfrentarse al Valencia, al que tiene tomada la medida y contra el que mejores resultados ha cosechado con Carlos Corberán en el banquillo.

Mientras el Barcelona es líder y puede situarse a tres puntos del Real Madrid, el Valencia es decimoséptimo en la clasificación, solo ha sido capaz de sumar un punto y marcar un gol en las tres primeras jornadas con una última derrota dolorosa contra el Deportivo en Riazor en la que, además, se marcó dos goles en propia.

En las dos fechas disputadas en Mestalla, la afición valencianista demostró su hartazgo y enfado, sobre todo contra Carlos Corberán.

El mal momento deportivo, el controvertido cierre del mercado y la rueda de prensa del director general de fútbol Ron Gourlay han elevado la tensión y varios colectivos valencianistas han pedido entrar a partir del minuto 19 como protesta hacia la directiva y el máximo accionista Peter Lim.

Así, el Valencia tendrá que hacer frente a uno de los rivales contra los que más ha sufrido en los últimos tiempos en un Mestalla revuelto. Aunque la temporada pasada fueron capaces de ganar al Barcelona en la última jornada de Liga (3-1).

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Redacción web
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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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