Golpe de autoridad de Barcelona a Real Madrid y así quedó la tabla de posiciones de LaLiga

El encuentro arrancó con un ritmo frenético por parte de los visitantes. Apenas al minuto 6, Lamine Yamal abrió el marcador con una gran definición para poner el primer gol de la tarde. El joven atacante estuvo a punto de firmar un doblete solo dos minutos después, pero su segunda anotación fue anulada por la revisión del fuera de juego. Sin embargo, el dominio culé no cesó y al minuto 22 Fermín López amplió la ventaja para sellar el control del partido.

El Barcelona firmó este domingo una sólida victoria (0-5) tras imponerse con contundencia al Valencia en el estadio de Mestalla. Los tantos de Lamine Yamal (X2), Fermín López, Raphinha y Pedri certificaron un triunfo claro que le permite al conjunto azulgrana llevarse tres puntos de oro a casa. La jornada se jugó bajo un clima agobiante que rozó los 34 grados de temperatura y en medio de un ambiente tenso por el constante descontento de la afición local.

En las gradas estuvo presente Kiat Lim, presidente del club ché, quien presenció por primera vez un duelo de Liga desde el palco de autoridades. Desde allí vio cómo la goleada en contra pudo haber sido todavía más abultada. El portero valencianista, Dimitrievski, se convirtió en la figura defensiva de su equipo al detener varias ocasiones clarísimas de gol frente a los ataques directos de Raphinha, Fermín y Gordon.

La única nota amarga para el bando catalán llegó en el apartado físico durante la primera mitad del compromiso. Antes de cumplirse la media hora de juego, el defensor Eric García tuvo que abandonar el terreno de juego de manera obligada tras sufrir un fuerte golpe en el tabique nasal. En su lugar ingresó Jules Koundé para reestructurar la línea defensiva y mantener la solidez en el fondo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ya en la segunda parte, el equipo dirigido por Hansi Flick terminó de sentenciar el expediente sin darle margen de reacción al rival. Al minuto 50, Raphinha aprovechó una oportunidad en el área para marcar el 0-3 definitivo en la pizarra. A partir de ese momento, el Barcelona manejó los tiempos con tranquilidad y aseguró un nuevo triunfo cómodo fuera de casa.

Con este resultado favorable, el conjunto culé se mantiene completamente invicto en la temporada y firma un arranque perfecto con 12 puntos acumulados de 12 posibles. Esta victoria le sirve además para ampliar su ventaja en la tabla general, sacando máximo provecho del tropiezo sufrido por el Real Madrid el pasado viernes, cuando cayó derrotado en su visita frente al Real Betis.

Detrás del líder Barcelona, la tabla de posiciones se aprieta en los puestos de persecución. El Real Betis alcanzó las 9 unidades tras vencer a los merengues, mientras que la gran sorpresa del campeonato la está dando el Deportivo de La Coruña, situado en el cuarto peldaño con 8 puntos. Por ahora, el paso arrollador del Barcelona los consolida en lo más alto de la clasificación española.