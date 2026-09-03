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Real Madrid confirmó su lista para la Champions League y Mou borró a histórico

Real Madrid ya confirmó su lista para la Champions League y un referente se quedó fuera por decisión de Mourinho. Estos son los motivos.

Real Madrid confirmó su lista para la Champions League y Mou borró a histórico

José Mourinho ha tomado la decisión de dejarlo fuera de la Champions League.
03 de septiembre de 2026 a las 15:35

El Real Madrid ya tiene su lista definitiva de 25 jugadores para disputar la Champions League, pero con una gran sorpresa: el lateral izquierdo Ferland Mendy se ha quedado fuera de la competición y no podrá jugar la primera fase del torneo.

El cuerpo técnico, liderado por José Mourinho, tomó la decisión de no inscribir al francés debido a dos razones principales:

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Una lesión de larga duración: Mendy sigue recuperándose de una operación en la pierna derecha tras lesionarse en las semifinales de la pasada Champions. Ante su falta de continuidad y al contar con Cucurella y Carreras para cubrir la banda izquierda, el club prefirió no gastar una plaza en él.

Plaga de bajas en el centro del campo: El equipo enfrenta una situación crítica en la medular para el primer partido contra el Inter de Milán. Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva están sancionados, mientras que Tchouaméni y el canterano Pitarch están lesionados.

Para resolver la falta de centrocampistas, el Madrid decidió ocupar el sitio de Mendy con el joven Sergio Martínez, fichado recientemente del Racing.

¿Por qué Sergio Martínez ocupa plaza del primer equipo?

Aunque por su edad el jugador podría parecer candidato a la "Lista B" (reservada para jóvenes de la cantera), las reglas de la UEFA exigen que el futbolista lleve al menos dos años seguidos en el club para entrar en esa categoría. Al ser un fichaje nuevo, Martínez tuvo que ser inscrito en la lista principal de 25 jugadores, dejando sin sitio al lateral francés.

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Mendy tendrá que esperar hasta el mes de febrero, cuando la UEFA permite a los clubes cambiar su lista de jugadores tras el mercado de invierno, para saber si podrá jugar la fase final del torneo.

Lista completa del Real Madrid

Lista completa del Real Madrid

Porteros

(1). Courtois

(13). Lunin

(26). Sergio Mestre

(31). Javi Navarro

Defensas

(2). Asencio

(3). Militao

(4). Huijsen

(12). Trent

(16). Konaté

(17). Cucurella

(18). Carreras

(22). Rüdiger

(24). Dumfries

(28). Fortea

(30). Joan Martínez

(33). Mario Rivas

Centrocampistas

(5). Bellingham

(6). Camavinga

(8). Valverde

(14). Tchouameni

(15). Güler

(20). Bernardo

(25). Diomande

(27). Thiago

(29). Cestero

(32). Villalba

(37). Gabriel Valero

(38). Sergio Martínez

Delanteros

(7). Vinicius

(9). Endrick

(10). Mbappé

(11). Rodrygo

(19). Espí

(21). Brahim

(35). Yáñez

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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