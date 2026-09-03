Lo echó del Real Madrid: "Hablé 3 minutos por teléfono y le dije que no contaba"

José Mourinho sabe que esta posibilidad de jugar en Real Madrid es irrepetible. En un momento impensado de su carrera, el portugués tiene la oportunidad de dirigir un Real Madrid que lleva años sin ganar algo importante y viene de una temporada traumática con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Mourinho siempre tuvo claro que apenas arribara iba a tener que tomar decisiones fuertes para armar un equipo a la altura y con su estilo. En ese contexto, Mourinho reveló la forma en la que se comunicó con Dani Ceballos y le informó que no iba a jugar en el Real Madrid. "Con Ceballos hablé tres minutos por teléfono. Le informé que no contaba con él. A menudo, los jugadores se aferran a su contrato, pero en este caso, las cosas fueron simples porque me dijo que prefería ser libre para decidir su futuro. En unos días, el jugador y el club llegaron a esta conclusión", confesó el técnico.

El mediocampista había sido marginado por Xabi Alonso y esa situación se profundizó en el ciclo de Álvaro Arbeloa, que prácticamente no lo tuvo en cuenta. Al llegar Mourinho, Ceballos ya tenía decidido marcharse de Real Madrid a pesar de que le restaba un año de contrato con el club. Tras ello, Ceballos cerró su traspaso al Real Betis y fue presentado como nuevo futbolista del club verdiblanco, que siempre fue su deseo: "Siento felicidad, alivio e ilusión. He soñado con estar aquí, nunca me he ido del Betis, siempre ha estado en mi corazón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

He estado en el mejor club del mundo por títulos e historia, pero ahora quiero estar en mi casa. Ha llegado el momento este año, volver a un Betis de Champions, histórico, gracias a los compañeros que lo consiguieron. Vengo con ilusión y llevar al Betis a lo más alto". El andaluz cierra así una etapa brillante en cuanto a palmarés. Durante las siete temporadas en Real Madrid, Dani Ceballos ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Ahora, iniciará una nueva etapa donde buscará el protagonismo que perdió en la capital.