Mou llama al nuevo fichaje: la gran novedad para el Real Madrid vs Betis

El centrocampista Sergio Martínez es la novedad en la lista de convocados del Real Madrid, como anunció Jose Mourinho en rueda de prensa, para viajar a Sevilla este viernes de cara a su partido ante el Betis en La Cartuja (21:00 horas CEST, -2 GMT) correspondiente a la 4.ª jornada de Liga.

El futbolista, por el que el Real Madrid pagó recientemente al Racing de Santander su cláusula de rescisión, llegó para formar parte del primer filial madridista, el RM Castilla, y entrar en dinámica y entrenamientos del primer equipo. Un proceso que ha adelantado hasta ser convocado por primera vez con el Real Madrid.