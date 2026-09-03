Reciben un año de cárcel y confirman condena a Asencio en el caso de los vídeos

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil por el vídeo sexual que grabaron en 2023 en Gran Canaria, mientras que el defensa del primer equipo Raúl Asencio ha quedado absuelto. La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores.

Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil. Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, y dos años y medio para Raúl Asencio.

Mourinho explotó en conferencia de prensa

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, aseguró sobre Raúl Asencio, quien fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante ocho meses tras conducir bajo los efectos del alcohol, que “todos” cometen errores pero que “acumularlos es una cosa diferente”, pues quien es jugador del Real Madrid lo es “24 horas al día”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE