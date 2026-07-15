José Pinto revela porqué se fue de Olimpia: "Quería salir de la zona de confort"

Pinto también habló sobre su gran reto que tendrá en una liga de las más competitivas de la región. Además se refirió a la Selección de Honduras donde no se logró clasificar a la Copa del Mundo.

El exjugador del Olimpia habló de porqué dejó las filas del equipo más ganador de Honduras y cuenta que va por dejar huella en el fútbol de Costa Rica, en una entrevista para Teletica .

El hondureño José Mario Pinto arriba al fútbol de Costa Rica para jugar con el Sporting FC a sus 28 años con la clara consigna de figurar. Es compañero de sus compatriotas, Alexander López y Carlos Pineda.

—¿Con qué consigna llega al fútbol de Costa Rica? Feliz de poder estar aquí, de aportar mi granito de arena a los proyectos que nos está trazando la institución. El equipo la verdad me ha recibido muy bien y me ha mostrado el proyecto que es muy bonito, muy ambicioso. Y nada, como dije, poder aportar mi granito de arena y poder lograr su objetivo de poder pelear por el título.

—Usted estaba en el Olimpia, un equipo grande de Honduras, tiene experiencia en selección nacional. ¿Qué lo hizo tomar el reto de venir a Costa Rica?

Creo que todo se basa también en querer cosas nuevas. Yo día a día venía buscando eso, de poder salir al extranjero, de poder ver cosas nuevas, como dicen, aires nuevos, nuevos comienzos.

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—Salir de la zona de confort...

Exactamente, salir de la zona de confort. Creo que era algo que ya necesitaba. Y muy feliz de poder estar acá, aprender nuevas cosas, nuevos compañeros y una nueva liga. Y la verdad, estoy ansioso de poder arrancar y poder dar lo mejor de mí para poder aportar para el equipo y poder lograr el objetivo de poder pelear por el título.

—Me imagino que le han contado un poco que Sporting es un equipo aguerrido, pero que regularmente ahí se queda en la hora grande. Le falta un poquito más para ser figura en el campeonato, para clasificar a semifinales... A Sporting le ha faltado ese pasito, por así decirlo.

La verdad, el Sporting ya días me venía tocando la puerta. Entonces yo a veces los miraba, miraba uno que otro partido, empatábamos, miraba, le faltaba un punto. Yo hablaba con Carlos Pineda, con Alex López, sobre qué les pasó en algún partido y todo eso. La verdad, a mí me plantearon el proyecto muy bonito, claramente, poder dar ese paso. El profe, la verdad, con un proyecto muy ambicioso. Y como le comenté yo a él, que yo estoy acostumbrado a pelear por el título y que, por así decirlo, yo no venía a pasear. Entonces, la verdad, feliz de estar acá. Tratar de siempre dar lo mejor de mí para poder dar ese paso, por así decirlo, y poder pelear por el título.

—Ese mensaje es competitivo, usted dice: “Yo no vengo a Costa Rica de paseo”...

Sí, sí, no, creo que es algo muy personal mío. Que así se puede dar, como no se puede dar, es fútbol.nUno tiene que lanzarse metas para todo. Y creo que esa es una meta que tengo clara, un sueño que tengo claro, con la ayuda de Dios si nos da vida y salud, poder pelear por el título, que es mi sueño y es mi reto y mi meta en este torneo.

—El fútbol de Honduras pasa una reconstrucción similar a la de Costa Rica. Después de la no clasificación a la Copa del Mundo, ¿pero la puerta de la selección hondureña sigue estando ahí para usted abierta?

Sí, creo que se va a basar mucho en rendimiento. Creo que debería de ser así, no siempre, por rendimiento. Y tratar de dar lo mejor de mí para poder ser considerado y poder representar a mi país.