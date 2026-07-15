El catracho Julián Martínez vuelve tras lesión y Alverca de Portugal frena su salida

Buenas noticias llegan desde Portugal para el fútbol hondureño. El defensor Julián Martínez ya volvió a realizar trabajos de campo con el Alverca FC, acercándose cada vez más a su regreso oficial a las canchas tras varios meses de ausencia por lesión.

El zaguero de 22 años fue operado en abril luego de sufrir una nueva rotura de meniscos en la rodilla izquierda, lesión que se produjo tras un compromiso de la Selección de Honduras frente a Perú, disputado en territorio español.

Después de completar una importante etapa de recuperación, el exfutbolista del Olimpia trabaja de forma diferenciada durante la pretemporada del conjunto portugués, con el objetivo de recuperar su mejor condición física antes del inicio de la liga, programado para el 8 de agosto.