El catracho Julián Martínez vuelve tras lesión y Alverca de Portugal frena su salida

Buenas noticias llegan desde Portugal para el fútbol hondureño. El defensor Julián Martínez ya volvió a realizar trabajos de campo con el Alverca FC, acercándose cada vez más a su regreso oficial a las canchas tras varios meses de ausencia por lesión.
El zaguero de 22 años fue operado en abril luego de sufrir una nueva rotura de meniscos en la rodilla izquierda, lesión que se produjo tras un compromiso de la Selección de Honduras frente a Perú, disputado en territorio español.
Después de completar una importante etapa de recuperación, el exfutbolista del Olimpia trabaja de forma diferenciada durante la pretemporada del conjunto portugués, con el objetivo de recuperar su mejor condición física antes del inicio de la liga, programado para el 8 de agosto.
En el Alverca existe plena confianza en el potencial del defensor catracho. El club, que milita en la Primera División de Portugal y cuenta entre sus propietarios con la estrella brasileña Vinícius Júnior, considera a Martínez una pieza importante para el futuro del proyecto deportivo.
Esa confianza quedó demostrada en las últimas semanas, cuando la institución rechazó dos propuestas para ceder al futbolista. Una de ellas llegó desde el Toronto FC de la Major League Soccer, mientras que la otra fue presentada por un club de Azerbaiyán.
La directiva portuguesa prefiere esperar la recuperación total del hondureño antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro, convencida de que podrá revalorizar la inversión realizada tras adquirir sus derechos deportivos por los próximos tres años.
Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, Julián Martínez afronta la recta final de su recuperación con la ilusión de volver a competir al máximo nivel y encontrar un lugar en el fútbol portugués, donde espera su renacer para seguir siendo uno los referentes defensivos del Alverca.