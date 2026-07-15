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El catracho Julián Martínez vuelve tras lesión y Alverca de Portugal frena su salida

El defensor hondureño Julián Martínez regresó a los entrenamientos con el Alverca FC, que rechazó dos ofertas de préstamo y apuesta por su recuperación.

El catracho Julián Martínez vuelve tras lesión y Alverca de Portugal frena su salida

En el Alverca existe plena confianza en el potencial del defensor catracho Julián Martínez, quien se lesionó jugando con la Selección de Honduras en el amistoso de marzo frente a Perú.

Foto: cortesía Alverca
15 de julio de 2026 a las 10:18

Buenas noticias llegan desde Portugal para el fútbol hondureño. El defensor Julián Martínez ya volvió a realizar trabajos de campo con el Alverca FC, acercándose cada vez más a su regreso oficial a las canchas tras varios meses de ausencia por lesión.

El zaguero de 22 años fue operado en abril luego de sufrir una nueva rotura de meniscos en la rodilla izquierda, lesión que se produjo tras un compromiso de la Selección de Honduras frente a Perú, disputado en territorio español.

Después de completar una importante etapa de recuperación, el exfutbolista del Olimpia trabaja de forma diferenciada durante la pretemporada del conjunto portugués, con el objetivo de recuperar su mejor condición física antes del inicio de la liga, programado para el 8 de agosto.

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En el Alverca existe plena confianza en el potencial del defensor catracho. El club, que milita en la Primera División de Portugal y cuenta entre sus propietarios con la estrella brasileña Vinícius Júnior, considera a Martínez una pieza importante para el futuro del proyecto deportivo.

Esa confianza quedó demostrada en las últimas semanas, cuando la institución rechazó dos propuestas para ceder al futbolista. Una de ellas llegó desde el Toronto FC de la Major League Soccer, mientras que la otra fue presentada por un club de Azerbaiyán.

El defensor Julián Martínez se consolidó en el proceso de Selección anterior, pero las lesiones le pasaron factura.

El defensor Julián Martínez se consolidó en el proceso de Selección anterior, pero las lesiones le pasaron factura.

La directiva portuguesa prefiere esperar la recuperación total del hondureño antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro, convencida de que podrá revalorizar la inversión realizada tras adquirir sus derechos deportivos por los próximos tres años.

Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, Julián Martínez afronta la recta final de su recuperación con la ilusión de volver a competir al máximo nivel y encontrar un lugar en el fútbol portugués, donde espera su renacer para seguir siendo uno los referentes defensivos del Alverca.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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