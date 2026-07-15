El hondureño Alenis Vargas confirma su futuro para la temporada 2026-2027

Alenis Vargas continuará su carrera en el Manisa FC tras renovar su préstamo por una temporada más, descartando ofertas de Ucrania y Rumania. El delantero hondureño Alenis Vargas continuará su aventura en el fútbol de Turquía luego de que el Manisa FC alcanzara un acuerdo con el SJH Seinäjoki de Finlandia, club propietario de su ficha, para extender su préstamo por una temporada más. La continuidad del atacante representa un voto de confianza para un futbolista que dejó buenas sensaciones durante la campaña anterior con el conjunto de la segunda división turca, donde comenzó a consolidarse y a ganar protagonismo.

Aunque surgieron dos propuestas importantes procedentes de clubes de Ucrania y Rumania, Vargas y su entorno consideraron que lo más conveniente para su crecimiento deportivo era permanecer en el fútbol otomano y dar continuidad al proceso que inició el torneo pasado. El acuerdo entre ambas instituciones permitió que el atacante hondureño siga vinculado al Manisa FC, equipo que apostó nuevamente por sus condiciones y espera que tenga un papel aún más determinante en la próxima temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con esta decisión, Vargas buscará afianzarse definitivamente en el fútbol europeo, sumar más minutos de competencia y mantener un nivel que también le permita seguir siendo considerado para futuras convocatorias de la Selección de Honduras.