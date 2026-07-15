El hondureño Alenis Vargas confirma su futuro para la temporada 2026-2027

Alenis Vargas continuará su carrera en el Manisa FC tras renovar su préstamo por una temporada más, descartando ofertas de Ucrania y Rumania.
El delantero hondureño Alenis Vargas continuará su aventura en el fútbol de Turquía luego de que el Manisa FC alcanzara un acuerdo con el SJH Seinäjoki de Finlandia, club propietario de su ficha, para extender su préstamo por una temporada más.
La continuidad del atacante representa un voto de confianza para un futbolista que dejó buenas sensaciones durante la campaña anterior con el conjunto de la segunda división turca, donde comenzó a consolidarse y a ganar protagonismo.
Aunque surgieron dos propuestas importantes procedentes de clubes de Ucrania y Rumania, Vargas y su entorno consideraron que lo más conveniente para su crecimiento deportivo era permanecer en el fútbol otomano y dar continuidad al proceso que inició el torneo pasado.
El acuerdo entre ambas instituciones permitió que el atacante hondureño siga vinculado al Manisa FC, equipo que apostó nuevamente por sus condiciones y espera que tenga un papel aún más determinante en la próxima temporada.
Con esta decisión, Vargas buscará afianzarse definitivamente en el fútbol europeo, sumar más minutos de competencia y mantener un nivel que también le permita seguir siendo considerado para futuras convocatorias de la Selección de Honduras.
El delantero afrontará un nuevo reto en una liga que ya conoce, con la misión de aumentar su cuota goleadora y convertirse en una de las principales referencias ofensivas del Manisa durante la temporada 2026-2027. Anotó un gol y dio tres asistencias.
La continuidad de Alenis Vargas en Turquía también representa una buena noticia para el fútbol hondureño, que sigue incrementando la presencia de sus legionarios en el extranjero y confía en que el atacante continúe su evolución para dar el salto a una categoría superior en el futuro. El delantero ya está en Turquía integrado al club Manisa, equipo que de la segunda división que inicia competencia el 9 de agosto.