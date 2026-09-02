Mourinho no perdona: Asencio se borra del Real Madrid por problema con el alcohol

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio ha sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros (unos 17.000 dólares) y a no poder manejar durante ocho meses tras haber sido sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol. Según adelantó este miércoles el periódico Atlántico Hoy y confirmaron a EFE fuentes cercanas al jugador, un juez de la isla de Gran Canaria, de donde es originario Asencio, celebró el pasado 19 de agosto un juicio rápido, en el que el futbolista reconoció los hechos, aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía y expresó su arrepentimiento.

Esta sentencia se conoce a sólo 24 horas de que el defensa comparezca ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el juicio por caso del vídeo sexual que, presuntamente, grabaron en 2023 en el sur de la isla tres excompañeros suyos de la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. El defensa espera quedar libre en esa misma vista en cuanto las dos jóvenes denunciantes confirmen formalmente que le perdonan por haber mostrado esas imágenes a otra persona cuando las recibió en su teléfono celular, tras haberse disculpado en privado con ellas y dado una indemnización. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Según informaron a EFE fuentes de la investigación, Asencio fue interceptado el 16 de agosto a la 6.30 horas en un control de la Guardia Civil de Tráfico en el sur de Gran Canaria, cuando manejaba un Porsche Macan GTS.

En las dos pruebas de alcoholemia que se le hicieron, el jugador dio tasas positivas de 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, que triplican con creces el límite legal en España (0,25 mg/l). Las fuentes recuerdan que conducir con una tasa de 0,25 a 0,50 mg/l de alcohol se castiga con multa de 500 euros y retirada de cuatro puntos del carné y, con tasas de entre 0,50 y 0,60, con multa de 1.000 euros y seis puntos, en ambos casos como infracción administrativa.