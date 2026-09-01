Figura del Madrid anuncia su retiro de la selección tras fracasar en el Mundial

El central madridista Antonio Rüdiger anunció este martes el fin de su carrera en la selección alemana, 16 días antes de que se anuncie la convocatoria para los primeros partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia y Serbia. El jugador del Real Madrid, de 33 años, hizo su anuncio a través de sus redes sociales tras más de 12 años como internacional y un total de 86 partidos en el que se mostró agradecido con sus compañeros de vestuario, entrenadores y aficionados..

"Tras un tiempo de reflexión ha llegado para mi el momento de poner fin a mi carrera en la selección alemana y abrir el camino para la nueva generación", dijo el jugador en su perfil de X. Rüdiger debutó el 13 de mayo de 2014 en un 0-0 contra Polonia pero no llegó a ser convocado después para el Mundial de Brasil de ese mismo año en el que Alemania se proclamó campeón.

"La primera vez que vestí la camiseta de la selección no llegué a imaginarme ni en sueños que jugaría 86 partidos internacionales", dijo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Rüdiger jugó cinco torneos con Alemania. En la Eurocopa 2024 llegó hasta cuartos de final en los que Alemania cayó ante España por 2-1. En 2017 fue titular en el equipo que ganó la Copa de las Confederaciones.