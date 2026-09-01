Se olvida del Real Madrid y regresa al club de sus amores después de nueve años

El centrocampista Dani Ceballos, que a principio de julio rescindió su contrato con el Real Madrid, se ha comprometido con el Real Betis para las tres próximas temporadas, por lo que regresa al club en el que se formó, que lo traspasó hace nueve años al equipo madridista por 16,5 millones de euros.

Dani Ceballos, que el mes pasado cumplió 30 años, disputó 56 encuentros oficiales (5 goles, 2 asistencias) en sus primeras dos temporadas en el Real Madrid, fue cedido dos campañas al Arsenal inglés (77 partidos, con 2 tantos y 5 pases de gol) y volvió al club madridista en 2021 para acumular en su segunda etapa 159 partidos más (2 dianas y 14 asistencias).