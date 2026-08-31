Tabla de España: Barcelona es líder y está es la diferencia que le saca al Madrid

El Rayo se adelantó en el marcador por medio de Sergio Camello al minuto 12, pero el Barcelona reaccionó rápidamente. Raphinha igualó al 19’, mientras que Lamine Yamal puso el 2-1 al 21’.

El FC Barcelona firmó una nueva victoria en la Jornada 3 de la Liga de España tras imponerse 5-2 al Rayo Vallecano, en un partido lleno de goles y protagonismo de sus figuras ofensivas.

En la segunda parte, el conjunto azulgrana amplió la ventaja gracias a un gol en propia puerta de Florian Lejeune al 51’. Sin embargo, Camello volvió a aparecer para marcar su doblete y acercar al Rayo con el 3-2 al minuto 59.

Pero el Barcelona no bajó el ritmo y terminó sentenciando el encuentro. Raphinha anotó su segundo gol de la noche al 71’, mientras que Lamine Yamal también firmó un doblete con su tanto al minuto 90, sellando la goleada por 5-2.

Con este triunfo, el Barcelona mantiene el paso perfecto con nueve puntos en tres partidos, al igual que el Real Madrid.

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LA DIFERENCIA QUE LE SACA EL BARCA AL MADRID

La pelea por el liderato está muy cerrada: ambos equipos suman 9 puntos y tienen una diferencia de goles de +8.