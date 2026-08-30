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Gabriel Jesús será el nuevo '9' de Barcelona: este es el contrato que firmará

El delantero brasileño llegará este lunes a Barcelona para firmar su contrato con los culés y Fabrizio Romanorevela los detalles.

Gabriel Jesús será el nuevo '9' de Barcelona: este es el contrato que firmará

Gabriel Jesús tiene todo acordado para ser el nuevo delantero de Barcelona para los próximos dos años.
30 de agosto de 2026 a las 15:39

Barcelona y Arsenal ya han intercambiado los documentos correspondientes para concretar el traspaso del delantero brasileño Gabriel Jesús, en una operación que, según reveló el periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano, contempla importantes detalles económicos y contractuales.

De acuerdo con Romano, el conjunto azulgrana pagará 10 millones de euros en concepto de cuota fija, además de otros 4 millones en variables, dependiendo de los objetivos que se alcancen. El Arsenal también se quedará con una cláusula del 20% sobre una futura venta del atacante.

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En cuanto a la duración del vínculo, Gabriel Jesús firmará un contrato con el Barcelona por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una opción de extensión contemplada en el acuerdo que firmará el delantero brasileño.

'Tetinha' tiene previsto aterrizar en Barcelona este lunes para someterse a las correspondientes pruebas médicas y posteriormente, firmar su contrato con la entidad catalana. Precisamente, el reconocimiento médico será uno de los pasos determinantes para que la operación quede oficialmente cerrada.

La llegada de Gabriel Jesús representa un cambio en los planes iniciales del Barcelona. La entidad culé no tenía previsto incorporar otro delantero si no conseguía concretar el fichaje de Julián Álvarez, pero la oportunidad de mercado surgida con el atacante del Arsenal modificó la planificación.

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Las negociaciones avanzaron rápidamente, tomando en cuenta que Gabriel Jesús todavía tiene contrato con el Arsenal hasta junio del próximo año. La principal incógnita alrededor de la operación estaba relacionada con su estado físico, debido a la grave lesión de ligamentos que sufrió hace dos años.

El brasileño se encuentra plenamente recuperado, según la información manejada sobre la operación, aunque el examen médico que realizará con el Barcelona será clave para confirmar su incorporación.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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