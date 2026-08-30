Gabriel Jesús será el nuevo '9' de Barcelona: este es el contrato que firmará

Barcelona y Arsenal ya han intercambiado los documentos correspondientes para concretar el traspaso del delantero brasileño Gabriel Jesús, en una operación que, según reveló el periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano, contempla importantes detalles económicos y contractuales. De acuerdo con Romano, el conjunto azulgrana pagará 10 millones de euros en concepto de cuota fija, además de otros 4 millones en variables, dependiendo de los objetivos que se alcancen. El Arsenal también se quedará con una cláusula del 20% sobre una futura venta del atacante.

En cuanto a la duración del vínculo, Gabriel Jesús firmará un contrato con el Barcelona por dos temporadas, hasta junio de 2028, con una opción de extensión contemplada en el acuerdo que firmará el delantero brasileño. 'Tetinha' tiene previsto aterrizar en Barcelona este lunes para someterse a las correspondientes pruebas médicas y posteriormente, firmar su contrato con la entidad catalana. Precisamente, el reconocimiento médico será uno de los pasos determinantes para que la operación quede oficialmente cerrada.

La llegada de Gabriel Jesús representa un cambio en los planes iniciales del Barcelona. La entidad culé no tenía previsto incorporar otro delantero si no conseguía concretar el fichaje de Julián Álvarez, pero la oportunidad de mercado surgida con el atacante del Arsenal modificó la planificación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE