Gabriel Jesus responde sobre Julián y su fichaje por el Barça: "Están de p*** madre"

Gabriel Jesus fue presentado este martes como nuevo jugador del Barcelona. El brasileño se desvincula del Arsenal y firmó un contrato permanente con el club azulgrana para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. Durante la ceramonia, el delantero se vio muy ilusionado e intentó hablar en español ante la prensa. Ayer pasó la revisión médica y está en perfecto estado de su rodilla. Se sumará a los trabajos de Hansi Flick el jueves, que es cuando vuelve a entrenarse el equipo de cara al partido del domingo contra el Valencia. Gabriel Jesus, de 29 años, revela que tuvo la posibilidad de llegar al conjunto catalán hace una década, pero que "la vida me llevó por otro camino y ahora es un sueño que estoy cumpliendo". También explica que no viene a mejorar el ataque porque ya "están de pu** madre".

Su fichaje por el Barcelona "Intentaré hablar en castellano, me enseñaron mis compañeros. Fue todo muy rápido. Todos me conocen, tuve dos años difíciles, pero conocen mis cualidades y esta situación facilitó las cosas. Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande. Agradezco a Deco y al presidente por ficharme". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Equipo "Ayer vi el partido contra el Rayo, fue mi primera vez en el Camp Nou. En mi cabeza sólo había cosas buenas. Quería jugar, ayudar, estar con los compañeros, que tienen mucha calidad". Llamada del Barça "Creo en Dios y estaba confiado de que algo pasaría. Mi fe en Dios es muy fuerte. Y sabía que si hacía las cosas bien, todo puede pasar. He trabajado mucho. Estaba apartado en el Arsenal, pero esperaba cosas buenas. Una semana atrás, recibí un mensaje de que podía concretarse este fichaje. Pensé que era una gran posibilidad y me puse contento. Estaba emocionado. Ahora, a empezar a entrenarme y a jugar para que todos estemos contentos".

Su estado físico "Mis últimos dos años fueron complicados tras la lesión en la rodilla, me quedé casi un año fuera. Pero estoy muy bien físicamente, mi rodilla no es un problema. Es pasado. Me recuperé bien. Estoy muy bien. Preparado para darlo todo". Reemplazo de Lewandowski "Toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de arriba, por fuera, por dentro, en los dos lados. No hablé de la posición con el míster. Pero estoy para ayudar. Mi posición es la de delantero, pero también he jugado por fuera el 30 o 40 % de mi carrera". Charla con Flick "No hablé sobre táctica con él o sobre lo que quiere de mí aún. Tengo mis cualidades. No vengo a mejorar el ataque porque están de pu** madre. Perdón, perdón... Todos tienen mucha calidad, no sólo los delanteros. También los extremos. Soy uno más. Vengo a ayudar".

