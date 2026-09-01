Gabriel Jesus responde sobre Julián y su fichaje por el Barça: "Están de p*** madre"

Gabriel Jesus fue presentado este martes como nuevo jugador del Barcelona. El brasileño se desvincula del Arsenal y firmó un contrato permanente con el club azulgrana para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.
Durante la ceramonia, el delantero se vio muy ilusionado e intentó hablar en español ante la prensa. Ayer pasó la revisión médica y está en perfecto estado de su rodilla. Se sumará a los trabajos de Hansi Flick el jueves, que es cuando vuelve a entrenarse el equipo de cara al partido del domingo contra el Valencia.
Gabriel Jesus, de 29 años, revela que tuvo la posibilidad de llegar al conjunto catalán hace una década, pero que "la vida me llevó por otro camino y ahora es un sueño que estoy cumpliendo". También explica que no viene a mejorar el ataque porque ya "están de pu** madre".
Su fichaje por el Barcelona
"Intentaré hablar en castellano, me enseñaron mis compañeros. Fue todo muy rápido. Todos me conocen, tuve dos años difíciles, pero conocen mis cualidades y esta situación facilitó las cosas. Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande. Agradezco a Deco y al presidente por ficharme".
Equipo
"Ayer vi el partido contra el Rayo, fue mi primera vez en el Camp Nou. En mi cabeza sólo había cosas buenas. Quería jugar, ayudar, estar con los compañeros, que tienen mucha calidad".
Llamada del Barça
"Creo en Dios y estaba confiado de que algo pasaría. Mi fe en Dios es muy fuerte. Y sabía que si hacía las cosas bien, todo puede pasar. He trabajado mucho. Estaba apartado en el Arsenal, pero esperaba cosas buenas. Una semana atrás, recibí un mensaje de que podía concretarse este fichaje. Pensé que era una gran posibilidad y me puse contento. Estaba emocionado. Ahora, a empezar a entrenarme y a jugar para que todos estemos contentos".
Su estado físico
"Mis últimos dos años fueron complicados tras la lesión en la rodilla, me quedé casi un año fuera. Pero estoy muy bien físicamente, mi rodilla no es un problema. Es pasado. Me recuperé bien. Estoy muy bien. Preparado para darlo todo".
Reemplazo de Lewandowski
"Toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de arriba, por fuera, por dentro, en los dos lados. No hablé de la posición con el míster. Pero estoy para ayudar. Mi posición es la de delantero, pero también he jugado por fuera el 30 o 40 % de mi carrera".
Charla con Flick
"No hablé sobre táctica con él o sobre lo que quiere de mí aún. Tengo mis cualidades. No vengo a mejorar el ataque porque están de pu** madre. Perdón, perdón... Todos tienen mucha calidad, no sólo los delanteros. También los extremos. Soy uno más. Vengo a ayudar".
Raphinha
"Hablé con él, después de que estaba hecho. Fue una charla rápida. Hablé un poco con él. Y con Cancelo, que es muy amigo mío. Y conozco a Eric García y a Rodri también, del City. Me hablaron de cosas solo buenas. Han pasado muchas leyendas de Brasil por aquí. Yo, de pequeño, miraba la Champions y faltaba al colegio por mirar a Ronaldinho, Deco... Ronaldinho fue uno de los grandes brasileños de la historia, y jugó aquí".
Champions League
"Lo tengo en mi cabeza, desde que salió esta oportunidad. Es un sueño Creo que Dios tiene un plan conmigo. Ojalá el Barça llegue bien a la Champions. Sería un sueño para mí. Tenemos un equipazo que puede hacer grandes cosas".
Esfuerzos por fichar
"No sólo yo, sino el Barça también hizo un esfuerzo grande para que se concretara este fichaje. Bajé significativamente, pero es un sueño estar aquí. Dios siempre está mirando. De todo lo que pasó, con 29 años, con lo que he pasado... tener la posibilidad de estar aquí es cosa de Dios. Tengo calidad. Estoy ilusionado y quiero ayudar. Agradezco las gestiones a Deco, el presidente, mis agentes... yo quería jugar en el Barça".
Julián Álvarez
"No me molesta que digan que soy otro plan. Me ofenden que digan que soy un mal tío. Me molesta no jugar. Tengo una oportunidad real de estar en el Barça. La tuve hace unos años y la vida me llevó a otro camino. Pero ahora es un sueño. Voy a hacer lo mejor. Trabajo mucho. Tengo cualidades, pero trabajo. Lo que digan de fuera, no me importa. Tengo a Dios, a mi mujer, mis hijos, mis amigos que me quieren".