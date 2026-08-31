Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga

Raphinha, delantero brasileño del Barcelona, se ha colocado como líder de la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports 2026-27, luego de firmar un doblete ante el Rayo Vallecano y alcanzar los cinco tantos en el campeonato.

El atacante azulgrana supera por un gol al madridista Kylian Mbappé, quien suma cuatro anotaciones. La pelea por el Pichichi apenas comienza, pero ya presenta varios nombres importantes entre los máximos artilleros.