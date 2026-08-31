Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga

Raphinha, delantero brasileño del Barcelona, se ha colocado como líder de la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports 2026-27, luego de firmar un doblete ante el Rayo Vallecano y alcanzar los cinco tantos en el campeonato.
El atacante azulgrana supera por un gol al madridista Kylian Mbappé, quien suma cuatro anotaciones. La pelea por el Pichichi apenas comienza, pero ya presenta varios nombres importantes entre los máximos artilleros.
Detrás de Raphinha y Mbappé aparece un grupo de seis jugadores con tres goles: Álex Baena, Aubameyang, Roberto Fernández, Sergio Camello, Yassir Zabiri y Fermín.
Además, Lamine Yamal estrenó su cuenta goleadora en esta edición de LaLiga con un doblete ante el Rayo Vallecano, mientras que Sergio Camello también llegó a tres tantos en el torneo.
La temporada apenas comienza y la lucha por el Pichichi promete ser uno de los grandes atractivos. Raphinha parte al frente, pero Mbappé y un amplio grupo de perseguidores mantienen abierta la pelea por el título de máximo goleador.