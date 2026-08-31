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Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga

El brasileño le pasa por encima a Kylian Mbappé en la tabla de los máximos goleadores de la Liga Española luego de tres jornadas.

Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga

El delantero de Barcelona le pasó a Kylian Mbappé tras su doblete ante Rayo Vallecano.
31 de agosto de 2026 a las 16:02

Raphinha, delantero brasileño del Barcelona, se ha colocado como líder de la tabla de goleadores de LaLiga EA Sports 2026-27, luego de firmar un doblete ante el Rayo Vallecano y alcanzar los cinco tantos en el campeonato.

El atacante azulgrana supera por un gol al madridista Kylian Mbappé, quien suma cuatro anotaciones. La pelea por el Pichichi apenas comienza, pero ya presenta varios nombres importantes entre los máximos artilleros.

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Detrás de Raphinha y Mbappé aparece un grupo de seis jugadores con tres goles: Álex Baena, Aubameyang, Roberto Fernández, Sergio Camello, Yassir Zabiri y Fermín.

Además, Lamine Yamal estrenó su cuenta goleadora en esta edición de LaLiga con un doblete ante el Rayo Vallecano, mientras que Sergio Camello también llegó a tres tantos en el torneo.

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La temporada apenas comienza y la lucha por el Pichichi promete ser uno de los grandes atractivos. Raphinha parte al frente, pero Mbappé y un amplio grupo de perseguidores mantienen abierta la pelea por el título de máximo goleador.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEADORES DE LALIGA DE ESPAÑA

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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