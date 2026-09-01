Julián Álvarez lo comunica: la decisión final en el cierre del mercado

Se terminó la novela de Julián Alvarez... al menos durante este mercado de verano que finaliza este martes. El delantero argentino no se moverá del Atlético de Madrid pese a tener propuestas del Arsenal y Barcelona. De acuerdo con los últimos reportes de la prensa española, Julián ha tomado la decisión de seguir en el club colchonero y ya se lo habría comunicado a Mateu Alemany, director deportivo de los rojiblancos.

Esta determinación nace con la intención de buscar su traspaso al Barcelona en futuras ventanas de tranferencias, ya que no cuenta con la motivación de recalar en otro de los equipos con los que se le había vinculado. Asumida la imposibilidad de su traspaso al cuadro azulgrana y reincorporado el pasado domingo a los entrenamientos con el grupo tras superar una indisposición, Julián poco a poco recupera la normalidad con el Atlético, con el que tiene contrato hasta 2030 y en el que se quedará, salvo giro imprevisto de los acontecimientos en las horas que restan para el cierre del mercado. Después de su baja frente al Sevilla el sábado, ya estará disponible para volver a la competición frente al Athletic Club en San Mamés. En ese partido, según las primeras pruebas, apunta para ser suplente mientras alcanza su mejor ritmo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Julián se incorporó el pasado 10 de agosto a la pretemporada del Atlético tras expresar su deseo de fichar por el Barcelona y solo ha jugado hasta ahora un encuentro desde la final del Mundial 2026. Fue el 23 de agosto ante el Villarreal, cuando entró al campo en el minuto 66 con la bronca de los aficionados. Mientras apunta a su continuidad y llega el delantero Jonathan David, que ultima su cesión al Atlético desde la Juventus, el club rojiblanco tiene aún más temas pendientes en el último día del mercado, como son las salidas de Thomas Lemar, Obed Vargas, Carlos Martín y quizá José María Giménez.