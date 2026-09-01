Barcelona anunció la llegada de Gabriel Jesus: los cambios en su contrato

Ya es oficial. El FC Barcelona anunció este martes, en el cierre del mercado de verano, la incorporación del delantero Gabriel Jesus, procedente del Arsenal.
El punta brasileño llega al conjunto catalán tras no entrar en los planes del técnico Mikel Arteta, sumado al fichaje frustado de Julián Álvarez luego de que el Atlético rechazara la propuesta azulgrana por el argentino.
Gabriel Jesus aterrizó ayer en Barcelona y estuvo presenciando en el Camp Nou junto con su esposa la victoria de su nuevo equipo sobre el Rayo Vallecano por la tercera jornada del campeonato español.
El club blaugrana ha podido fichar a un '9' a un precio asumible por 10 millones de euros y con informes técnicos muy positivos para su incorporación. Una oportunidad de mercado que no se podía dejar escapar.
Gabriel Jesus, de 29 años, aún tiene mucha cuerda por delante una vez superada la grave lesión de rodilla sufrida en 2025 que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego por más de nueve meses.
"Mi rodilla está perfecta", aseguró el brasileño durante su llegada a la Ciudad Condal y ha superado los exámenes médicos de manera satisfactoria.
CAMBIOS EN SU CONTRATO
El el club están muy satisfechos por su fichaje y han decidido cambiar las condiciones contractuales que se habían pactado en un principio. El Barça le ofrecía dos años con opción a un tercero en función de determinados objetivos.
Sin embargo, la entidad finalmente le ha puesto sobre la mesa los tres años de contrato fijos, hasta junio de 2029, por los que se ha comprometido finalmente. Una buena noticia tanto para el equipo como para el jugador ya que significa una confianza total en su fichaje.
Gabriel Jesus tiene el dorsal '9' de Robert Lewandowski esperándole y ahora debe ponerse a tope en los próximos entrenamientos para ver si ya puede entrar en la convocatoria del duelo del domingo ante el Valencia.