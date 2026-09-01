Barcelona anunció la llegada de Gabriel Jesus: los cambios en su contrato

Ya es oficial. El FC Barcelona anunció este martes, en el cierre del mercado de verano, la incorporación del delantero Gabriel Jesus, procedente del Arsenal. El punta brasileño llega al conjunto catalán tras no entrar en los planes del técnico Mikel Arteta, sumado al fichaje frustado de Julián Álvarez luego de que el Atlético rechazara la propuesta azulgrana por el argentino.

Gabriel Jesus aterrizó ayer en Barcelona y estuvo presenciando en el Camp Nou junto con su esposa la victoria de su nuevo equipo sobre el Rayo Vallecano por la tercera jornada del campeonato español. El club blaugrana ha podido fichar a un '9' a un precio asumible por 10 millones de euros y con informes técnicos muy positivos para su incorporación. Una oportunidad de mercado que no se podía dejar escapar. Gabriel Jesus, de 29 años, aún tiene mucha cuerda por delante una vez superada la grave lesión de rodilla sufrida en 2025 que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego por más de nueve meses. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Mi rodilla está perfecta", aseguró el brasileño durante su llegada a la Ciudad Condal y ha superado los exámenes médicos de manera satisfactoria.

CAMBIOS EN SU CONTRATO