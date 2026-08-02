Lewandowski firma la remontada: así fueron sus primeros goles en la MLS

Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa del delantero polaco, que respondió con dos tantos y le dio la victoria a su nuevo equipo.

Robert Lewandowski se estrenó en casa este sábado con un doblete para firmar la remontada del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1) en la MLS 2026.

El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, Lewandowski completó su doblete al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", declaró el polaco en la rueda de prensa tras el encuentro.

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"Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago", añadió en español.