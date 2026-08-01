VIDEO: la reacción de Lionel Messi al autogol de Casemiro en el Inter Miami

El debut de Casemiro ante su afición tuvo de todo un poco. En un inesperado giro de eventos durante el primer tiempo, el mediocampista brasileño anotó un gol en su propia meta, aunque el Inter Miami logró recuperarse antes de irse al descanso frente al Columbus Crew.

El partido marchaba bien para las "Garzas", que ganaban 1-0. Sin embargo, en el minuto 33, un desajuste en la defensa local cambió el rumbo del juego.