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VIDEO: la reacción de Lionel Messi al autogol de Casemiro en el Inter Miami

Carlos Casemiro no tuvo el mejor debut ante su afición y así reaccionó Messi al autogol del brasileño.

01 de agosto de 2026 a las 19:29

El debut de Casemiro ante su afición tuvo de todo un poco. En un inesperado giro de eventos durante el primer tiempo, el mediocampista brasileño anotó un gol en su propia meta, aunque el Inter Miami logró recuperarse antes de irse al descanso frente al Columbus Crew.

El partido marchaba bien para las "Garzas", que ganaban 1-0. Sin embargo, en el minuto 33, un desajuste en la defensa local cambió el rumbo del juego.

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Tras un centro peligroso del equipo visitante, Casemiro se tiró de barrida en el área chica para despejar el balón, pero tuvo la mala suerte de desviarlo directo a su propia portería. El arquero no pudo reaccionar y el marcador se empató 1-1.

Desde la banca, todas las miradas se cruzaron con Lionel Messi. El capitán argentino reapareció entre los convocados tras tomarse unos días de descanso luego de jugar la final del Mundial 2026 contra España.

A pesar del trago amargo por la jugada desafortunada, la alegría regresó al estadio justo antes del pitazo del medio tiempo. En el tiempo de compensación (45+5'), el joven Noah Allen apareció para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja al equipo de Miami.

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La reacción de Lionel Messi al autogol de Casemiro

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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