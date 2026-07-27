El primer fichaje: Chicharito Hernández no se retira y sorprende con su nuevo club

Con 38 años de edad, el delantero Javier Hernández todavía no piensa en el retiro y, a falta del anuncio oficial, ha sorprendido a todos sus seguidores con su nuevo equipo fuera de México.

El periodista Fabrizio Romano confirmó este lunes que el 'Chicharito' volverá a jugar en Estados Unidos, pero esta vez en la segunda categoría con el Atlético Dallas, una de las nuevas franquicias del torneo.

Además, el mexicano se convierte en el primer refuerzo de la entidad, que competirá en la USL Championship a partir de la temporada 2027 y disputará sus partidos como local en el histórico estadio Cotton Bowl.

"Javier 'Chicharito' Hernández acuerda unirse al Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship", adelanta Romano a través de sus redes sociales.

"Comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto de inmediato. El delantero de 38 años, listo para un nuevo capítulo", cerró el experto en fichajes.