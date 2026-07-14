Lewandowski revela por qué fichó por el Chicago Fire: "Fue una decisión difícil"

El Chicago Fire presentó este martes al delantero polaco Robert Lewandowski como nuevo jugador del club, un fichaje que llegó después de que el futbolista terminara contrato con el FC Barcelona, equipo del que dijo que fue "difícil" despedirse. "No quería jugar en otro equipo de Europa que no fuera el Barça. No me lo podía imaginar. Fue una decisión difícil para mí y mi familia, pero estoy muy contento de unirme al equipo. Busco ganar títulos en este nuevo paso en mi carrera y en mi vida", afirmó Lewandowski en rueda de prensa en las instalaciones del club.

Lewandowski cerró una etapa de cuatro temporadas en el Barcelona y, tras quedarse como agente libre, firmó por dos años con el Chicago Fire de la MLS. El delantero llegó esta semana a Chicago después de un verano en el que no disputó el Mundial con Polonia. La selección polaca se quedó a las puertas de clasificarse para la fase final al caer ante Suecia en las repescas europeas. "Tuve una acogida calurosa, me impresionó la ciudad, hay muchos polacos también aquí", comentó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El alemán Bastian Schweinsteiger, excompañero de Lewandowski en el Bayern, terminó su carrera futbolística en el Chicago Fire. "Hablé con Bastian sobre la liga y la ciudad, me dijo que es increíble, que hace frío, pero está bien", bromeó Lewandowski.

"Después de vivir en Barcelona, no es fácil. Pero soy de Polonia, me adaptaré", expresó sonriente Lewandowski. "Tenemos que trabajar duro, mi objetivo es ganar títulos, marcar goles, hacer un buen trabajo en el campo, y también fuera. He entrenado individualmente solo, pero no es lo mismo que con el equipo", describió. El momento divertido de la rueda de prensa llegó cuando Lewandowski se hartó de escuchar las preguntas de los periodistas diciendo "soccer" refiriéndose al deporte. "No sé por qué decís 'soccer'. Se llama fútbol. Fút-bol", exclamó con tono bromista Lewandowski.