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La petición de Michael Olise que cambia todo para el Real Madrid en pleno Mundial

El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con fuerza y el nombre de Michael Olise comienza a ganar protagonismo en la órbita del Real Madrid.

14 de julio de 2026 a las 11:19
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El astro francés Michael Akpovie Olise ilusiona a todo Real Madrid con lo último que se informa sobre su futuro de cara a la próxima temporada.
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Olise quiere dejar resuelto su futuro justo después del Mundial. El atacante francés no quiere alargar más una situación que ha ganado fuerza durante el torneo
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Olise es uno de los cracks del Bayern Múnich y en Real Madrid se ilusionan con su fichaje de cara a la próxima campaña.
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Michael Olise es un tipo característico. No habla demasiado, evita los focos siempre que puede y parece disfrutar dejando que los demás intenten descifrarlo.
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Olise, de 24 años, es el gran objetivo del Real Madrid este verano. Es el Galáctico que desea Florentino Pérez.
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Consolidado como titular indiscutible tanto en la selección de Francia como en el Bayern Múnich, Michael Olise se ha convertido en uno de los extremos más codiciados del fútbol europeo.
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El Real Madrid busca reforzar con un fichaje de primer nivel para completar un tridente de lujo junto a Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
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En las últimas horas, el reconocido periodista francés Fabrice Hawkins reveló que Olise habría solicitado una reunión con la directiva del Bayern Múnich una vez finalice el Mundial 2026.
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El objetivo sería analizar su futuro inmediato, consciente de que el Real Madrid sigue muy de cerca su situación, aunque cualquier negociación promete ser compleja.
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De acuerdo con la información, la iniciativa tendría que partir del propio futbolista, ya que la dirigencia bávara no contempla desprenderse de una de sus principales figuras.
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Las versiones apuntan a que el Bayern solo consideraría abrir una negociación si el internacional francés expresa de manera formal su deseo de cambiar de equipo.
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Aun así, el Real Madrid tendría que presentar una oferta cercana a los 200 millones de euros, aunque en Alemania incluso se especula con que el club exigiría una cifra próxima a los 222 millones que el Paris Saint-Germain pagó al Barcelona por Neymar, el traspaso más caro en la historia del fútbol.
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Olise estaría valorando la posibilidad de vestir la camiseta madridista, influenciado por las referencias positivas que le han transmitido compañeros de la selección francesa como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.
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Cabe recordar que el Real Madrid publicó recientemente un comunicado en el que negó haber mantenido contactos con Michael Olise o con su entorno para negociar un fichaje.
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Sin embargo, diversos especialistas consideran que el club nunca desmintió su interés por el extremo francés. Según esa interpretación, el mensaje habría tenido como objetivo evitar tensiones con el Bayern Múnich, institución con la que mantiene una excelente relación.
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Ilusión en el madridismo... Michael Olise y el Bayern hablarán después de la Copa del Mundo. Si está abierto a irse, la situación con el Real Madrid podría cambiar.
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Si el jugador expresa su voluntad de marcharse, el Real Madrid estaría ahí para ficharle. Según el periodista, citando a fuentes cercanas a este asunto, una oferta superior a los 200 millones de euros podría sacar a Olise del Bayern.
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