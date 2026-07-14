¡Arde la FIFA! UEFA plantea sacar a Infantino y se filtran dos candidatos

¡Ya no lo quieren en la presidencia! Gianni Infantino tendría los días contados; la UEFA revela dos serios candidatos para la presidencia de la FIFA.
La continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA comienza a generar un fuerte movimiento dentro del fútbol europeo. La UEFA ya analiza alternativas para presentar un candidato que compita por la presidencia del organismo en las elecciones de 2027.
Desde que asumió el cargo en 2016, el dirigente suizo ha estado envuelto en diversas controversias. Varias de sus decisiones han provocado críticas tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.
Entre los temas más cuestionados aparecen el Mundial de Qatar 2022 y las denuncias por las muertes de trabajadores. También han sido objeto de debate el nuevo Mundial de Clubes y la ampliación de la Copa del Mundo.
La propuesta de disputar el Mundial con 48 selecciones primero y ahora impulsar uno de 64 equipos para 2030 ha dividido opiniones. Muchos consideran que estos cambios afectan la esencia de la competición.
Otra polémica surgió por la estrecha relación de Infantino con el presidente estadounidense Donald Trump. Ese vínculo volvió a ser noticia tras el caso del delantero Folarin Balogun.
La decisión de retirar la tarjeta roja al atacante estadounidense aumentó las críticas hacia la FIFA. En Europa consideran que ese episodio dañó la imagen de imparcialidad del organismo.
De acuerdo con el periodista inglés Ben Jacobs, la UEFA ya trabaja en una candidatura para enfrentar a Infantino. La intención es impedir que el suizo continúe al frente de la FIFA sin oposición.
Las diferencias entre Aleksander Čeferin e Infantino tampoco son un secreto. Ambos dirigentes han mantenido posturas opuestas sobre varios proyectos impulsados por la FIFA.
El presidente de la UEFA era visto como el principal aspirante al cargo. Sin embargo, todo apunta a que buscará mantenerse al frente del fútbol europeo con un nuevo mandato.
Ante ese escenario, ha surgido con fuerza el nombre de Nasser Al-Khelaifi. El presidente del PSG también forma parte del comité ejecutivo de la UEFA y conoce el funcionamiento de la FIFA.
Según TalkSport, Bélgica y Polonia son dos de las federaciones que respaldan su posible candidatura. No obstante, el dirigente catarí todavía no tiene previsto lanzarse a la contienda.
Otro nombre que también ha ganado respaldo es el de Dariusz Mioduski. El actual presidente del Legia de Varsovia cuenta con el apoyo de varios países europeos.
Bosnia, Noruega, Suecia, Alemania y España verían con buenos ojos esa alternativa. Su perfil es considerado una opción para liderar un cambio en la FIFA.
Mientras tanto, desde la CONCACAF también aparece un posible competidor. Victor Montagliani mantiene la aspiración de convertirse en presidente del máximo organismo del fútbol mundial.
Las elecciones de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027, mientras que las candidaturas deberán presentarse antes del 18 de noviembre. Aunque Infantino parte como favorito, la UEFA buscará frenar su reelección y evitar la expansión del Mundial de 2030 a 64 selecciones.