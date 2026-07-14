España sueña con el título Mundial tras superar tres "maldiciones" que no fallan

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y tres selecciones continúan con vida en la lucha por el título: Argentina, Inglaterra y España. En medio de la expectativa por las semifinales, una serie de curiosas estadísticas históricas alimenta la ilusión de la Roja.
La primera de ellas ya quedó atrás tras la victoria española sobre Francia por 2-0. El conjunto galo llegaba al torneo con Ousmane Dembélé como vigente ganador del Balón de Oro, pero volvió a cumplirse una tendencia que se mantiene desde 1930: ninguna selección con el actual poseedor del prestigioso premio ha logrado proclamarse campeona del mundo.
Ahora la atención se centra en Argentina, vigente campeona y principal favorita al título. La Albiceleste inició el Mundial 2026 como líder del ranking FIFA, una condición que históricamente tampoco ha terminado con una vuelta olímpica desde que la clasificación mundial comenzó a utilizarse como referencia.
De mantenerse esa estadística, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendría un obstáculo más que superar en su intento por defender la corona conquistada en Catar 2022, donde llegó al torneo como segunda del ranking y terminó levantando el trofeo.
Otra curiosidad que permanece vigente en la historia de los Mundiales señala que ninguna selección campeona ha sido dirigida por un entrenador extranjero. Inglaterra, Francia, España y Argentina mantienen técnicos nacidos en sus respectivos países, por lo que esa tendencia, al menos en esta edición, no corre riesgo de romperse.
Más allá de las supersticiones y los antecedentes históricos, el desenlace del Mundial 2026 dependerá de lo que ocurra sobre el terreno de juego. España, sin embargo, llega fortalecida tras eliminar a Francia y sueña con romper cualquier pronóstico para volver a conquistar la Copa del Mundo.