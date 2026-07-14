Mundial 2026: así fue el golazo de Pedro Porro para España ante Francia

España está dando un paso firme hacia la final del Mundial 2026 al aumentar la diferencia frente a Francia en la semifinal disputada en el Dallas Stadium. Pedro Porro apareció al minuto 58 para firmar el 2-0 y acercar a la Roja al partido por el título.

La anotación nació de una gran combinación ofensiva junto a Dani Olmo. Tras recibir el pase dentro del área, Porro definió con un remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta francés y silenció a la afición gala.