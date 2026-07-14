Mundial 2026: así fue el golazo de Pedro Porro para España ante Francia

España está dando un paso firme hacia la final del Mundial 2026 al aumentar la diferencia frente a Francia en la semifinal disputada en el Dallas Stadium. Pedro Porro apareció al minuto 58 para firmar el 2-0 y acercar a la Roja al partido por el título.
La anotación nació de una gran combinación ofensiva junto a Dani Olmo. Tras recibir el pase dentro del área, Porro definió con un remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta francés y silenció a la afición gala.
El conjunto español ya había tomado la ventaja en la primera parte gracias a un penal convertido por Mikel Oyarzabal al minuto 22. La infracción fue sancionada luego de que Lucas Digne derribara a Lamine Yamal dentro del área cuando intentaba despejar el balón, una decisión que provocó fuertes reclamos de los jugadores franceses, quienes argumentaban que el atacante español había controlado previamente la pelota con el brazo.
Con el 2-0 en el marcador, España quedó muy cerca de disputar su segunda final mundialista tras la alcanzada en Sudáfrica 2010. Francia, por su parte, intentó reaccionar para mantener vivo el sueño de jugar su tercera final consecutiva, mientras el vencedor aguardará al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.