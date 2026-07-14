Iván Barton sancionó este penal contra Lamine Yamal en el España vs Francia

La selección española se ha puesto en ventaja en el minuto 21 de la primera mitad de las semifinales del Mundial 2026 gracias a un gol de penal de Mikel Oyarzabal.

La jugada clave nació de un grave error del defensor francés Lucas Digne. El joven extremo español, Lamine Yamal, aprovechó el fallo para meterse con velocidad en el área contraria, donde fue derribado con una fuerte entrada por la defensa gala. El árbitro no dudó y señaló la pena máxima de inmediato.