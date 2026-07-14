  1. Mundial 2026

Iván Barton sancionó este penal contra Lamine Yamal en el España vs Francia

La seleccicón de España se puso arriba en el marcador tras un penal pitado por el salvadoreño Iván Barton.

Iván Barton sancionó este penal contra Lamine Yamal en el España vs Francia

Digne le cometió falta a Lamine Yamal e Iván Barton pitó penal.
14 de julio de 2026 a las 13:21

La selección española se ha puesto en ventaja en el minuto 21 de la primera mitad de las semifinales del Mundial 2026 gracias a un gol de penal de Mikel Oyarzabal.

La jugada clave nació de un grave error del defensor francés Lucas Digne. El joven extremo español, Lamine Yamal, aprovechó el fallo para meterse con velocidad en el área contraria, donde fue derribado con una fuerte entrada por la defensa gala. El árbitro no dudó y señaló la pena máxima de inmediato.

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Oyarzabal asumió la responsabilidad y, con un disparo muy bien ejecutado, engañó al portero para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de la "Furia Roja".

A pesar del golpe, el partido sigue completamente abierto. Aunque España golpea primero y domina el resultado, la selección de Francia tiene la jerarquía y el poder en ataque necesarios para reaccionar y buscar la remontada en lo que resta del encuentro.

Así fue el penal de Mikel Oyarzabal

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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