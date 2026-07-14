Iván Barton sancionó este penal contra Lamine Yamal en el España vs Francia

La selección española se ha puesto en ventaja en el minuto 21 de la primera mitad de las semifinales del Mundial 2026 gracias a un gol de penal de Mikel Oyarzabal.
La jugada clave nació de un grave error del defensor francés Lucas Digne. El joven extremo español, Lamine Yamal, aprovechó el fallo para meterse con velocidad en el área contraria, donde fue derribado con una fuerte entrada por la defensa gala. El árbitro no dudó y señaló la pena máxima de inmediato.
Oyarzabal asumió la responsabilidad y, con un disparo muy bien ejecutado, engañó al portero para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de la "Furia Roja".
A pesar del golpe, el partido sigue completamente abierto. Aunque España golpea primero y domina el resultado, la selección de Francia tiene la jerarquía y el poder en ataque necesarios para reaccionar y buscar la remontada en lo que resta del encuentro.