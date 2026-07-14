EN VIVO: Oyarzabal no falla y España está derrotando a Francia en las semis

La Selección de Francia está cayendo por la mínima ante España en el duelo correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 . Cabe recordar que el ganador de esta llave, clasificará a la gran final y su rival saldrá del encuentro entre Inglaterra y Argentina.

MIN 45+6 - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! España se va al descanso con la ventaja en el marcador luego del penal convertido por Mike Oyarzabal.



MIN 45 - ¡TIEMPO AGREGADO! Seis minutos añadió el árbitro Iván Barton en el primer tiempo de la semifinal.



MIN 41 - ¡SE SALVA ESPAÑA! Unai Simón tuvo que salir de su área y lo hizo a tiempo para cortar un pase en profundidad para Mbappé.



MIN 37 - La Roja aprovechó una mala salida rival para capturar una pelota en el último tercio y juntar una serie de pases entre Álex Baena, Rodri, Lamine Yamal y Dani Olmo. Luego, una devolución de lujo por parte de Olmo para Yamal estuvo seguida de una entrega para Fabián Ruiz, pero el remate final de este último se marchó a un lado del palo izquierdo de Maignan.



MIN 29 - ¡CAMBIO EN FRANCIA! William Saliba dejó la cancha lesionado para el ingreso de Maxence Lacroix.



MIN 22 - ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OYARZABAL!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!! El delantero no dudó en ningún momento para patear el lanzamiento penal y fue el encargado de abrir el marcador luego de vencer a Maignan.