EN VIVO: Oyarzabal no falla y España está derrotando a Francia en las semis

La Selección de Francia está cayendo por la mínima ante España en el duelo correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Cabe recordar que el ganador de esta llave, clasificará a la gran final y su rival saldrá del encuentro entre Inglaterra y Argentina.
-- PARTIDO EN VIVO --
MIN 45+6 - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! España se va al descanso con la ventaja en el marcador luego del penal convertido por Mike Oyarzabal.
MIN 45 - ¡TIEMPO AGREGADO! Seis minutos añadió el árbitro Iván Barton en el primer tiempo de la semifinal.
MIN 41 - ¡SE SALVA ESPAÑA! Unai Simón tuvo que salir de su área y lo hizo a tiempo para cortar un pase en profundidad para Mbappé.
MIN 37 - La Roja aprovechó una mala salida rival para capturar una pelota en el último tercio y juntar una serie de pases entre Álex Baena, Rodri, Lamine Yamal y Dani Olmo. Luego, una devolución de lujo por parte de Olmo para Yamal estuvo seguida de una entrega para Fabián Ruiz, pero el remate final de este último se marchó a un lado del palo izquierdo de Maignan.
MIN 29 - ¡CAMBIO EN FRANCIA! William Saliba dejó la cancha lesionado para el ingreso de Maxence Lacroix.
MIN 22 - ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OYARZABAL!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!! El delantero no dudó en ningún momento para patear el lanzamiento penal y fue el encargado de abrir el marcador luego de vencer a Maignan.
MIN 19 - ¡¡PENAAAAAAAAAAAL PARA ESPAÑA!! Lucas Digne le pegó un patadón a Lamine Yamal dentro del área e Iván Barton no dudó en señalar la falta penal.
MIN 12 - España se hace dueño de la pelota, mientras que Francia apuesta a la velocidad de sus atacantes para las transiciones rápidas.
1:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Franceses y españoles ya juegan por la semifinal de la Copa del Mundo 2026.
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --
-- COMPARATIVA ENTRE AMBAS SELECCIONES --
-- FICHA DEL PARTIDO --
Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
Estadio AT&T de Arlington.
Hora: 1 de la tarde (hora de Honduras y México)
Dónde ver: Tigo Sports.