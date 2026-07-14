Mbappé vs Yamal: ¿Qué selección es más cara entre Francia y España?

El duelo entre Francia y España promete chispas tanto en lo deportivo como en lo económico. Entre las dos selecciones suman un valor combinado de 2.746 millones de euros , consolidándose como dos de las tres potencias más valiosas del torneo (con Inglaterra en medio de ambas).

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Esto significa que el equipo de "Les Bleus" supera al de "La Roja" por unos 300 millones de euros . Además, cada jugador francés vale, en promedio, unos 58,58 millones de euros, frente a los 47,03 millones que promedia cada futbolista español, todo esto, según datos de Transfermarkt.

Si miramos el plantel completo de 26 jugadores, los franceses se llevan el premio al equipo más caro:



La gran sorpresa del mercado está en las estrellas individuales. Aunque Kylian Mbappé es el gran referente francés, esta vez no es el más caro. Ese título le pertenece al joven español Lamine Yamal, tasado en la impresionante cifra de 200 millones de euros, superando por 20 millones a Mbappé (180 millones).

Aunque España tiene al jugador más caro (Yamal) y al cuarto de la lista (Pedri, con 150 millones), Francia domina el Top 10 aportando a 7 de los 10 futbolistas más valiosos del encuentro.

Lamine Yamal (España) – 200 M€

Kylian Mbappé (Francia) – 180 M€

Michael Olise (Francia) – 150 M€

Pedri (España) – 150 M€

Désiré Doué (Francia) – 120 M€

William Saliba (Francia) – 100 M€

Ousmane Dembélé (Francia) – 100 M€

Rayan Cherki (Francia) – 90 M€

Pau Cubarsí (España) – 80 M€

Warren Zaïre-Emery (Francia) – 80 M€

El dinero se queda en los escritorios una vez que ruede el balón, pero lo cierto es que el espectáculo de hoy vale oro. El partido arranca a la 1:00 de la tarde en Centroamérica.