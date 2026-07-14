La IA sentencia: este será el primer finalista del Mundial 2026 entre Francia y España

El esperado choque entre Francia y España tiene en vilo al mundo del fútbol. Al tratarse de dos gigantes y claros candidatos a ganar la Copa del Mundo, dar un pronóstico es una tarea sumamente difícil. Ante la duda, se le consultó a una Inteligencia Artificial (IA) para saber qué selección tiene más probabilidades de clasificar a la gran final, y el resultado favorece, por muy poco, a los franceses.

Francia domina en los números



Según los datos estadísticos analizados por la IA, Francia parte como la ligera favorita con un 42.1% de probabilidad de ganar en los 90 minutos, frente a un 31.8% de España.



Los argumentos de la IA para poner a "Les Bleus" por encima son contundentes: *Es el equipo más goleador del torneo con 16 anotaciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE *Tienen a un Kylian Mbappé imparable que ya suma 8 goles en su cuenta personal.

Las 3 claves que le dan esperanza a "La Roja"

A pesar de las frías estadísticas, la IA advierte que España tiene argumentos futbolísticos de sobra para dar la sorpresa y dejar fuera a los franceses. Estas son sus tres cartas fuertes: Un verdadero trabajo en equipo: Mientras que Francia depende mucho de las genialidades individuales de Mbappé, España funciona como una máquina perfecta. Si un jugador sale, el que entra rinde igual, manteniendo siempre un juego rápido y coordinado. La mente a su favor: En el fútbol, el aspecto mental cuenta mucho. España le tiene la medida tomada a Francia: ya los eliminó en la Eurocopa 2024 y les ganó en la Nations League 2025. Los españoles jugarán sin miedo porque ya saben cómo ganarle al técnico Didier Deschamps. Una defensa de hierro: El ataque de Francia da miedo, pero se enfrentará a la mejor defensa del Mundial. España solo ha recibido un gol en seis partidos. Si logran controlar el balón en el medio campo con Rodri, frenarán por completo la velocidad de los delanteros franceses.