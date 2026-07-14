La decisión que sacude al Dibu Martínez antes de enfrentar a Inglaterra: "Se quedará..."

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez ha estado en la mira de todos. Con el Mundial 2026 en su etapa decisiva, el fuerte interés de la Juventus de Italia puso en duda dónde jugaría el arquero, quien tiene contrato firmado con el Aston Villa hasta junio de 2029. En los últimos días, trascendió que el equipo inglés estaba dispuesto a dejarlo ir por una suma cercana a los 7 millones de euros. Sin embargo, el director deportivo del Aston Villa, Damian Vidagany, salió a cortar por lo sano los rumores.





"Martínez se quedará con nosotros"

En declaraciones entregadas a 365 Scores, justo antes del esperado partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo, el directivo fue categórico sobre la situación del guardameta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano. El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia. Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada“, afirmó Vidagany. Para dejar clara la postura de "Los Villanos", el director deportivo añadió al mismo medio: “Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”.

Al ver que la salida del arquero argentino es prácticamente imposible, la Juventus ya busca alternativas en el mercado. El elegido como "Plan B" es el italiano Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham Hotspur de Inglaterra.