La decisión que sacude al Dibu Martínez antes de enfrentar a Inglaterra: "Se quedará..."

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez ha estado en la mira de todos. Con el Mundial 2026 en su etapa decisiva, el fuerte interés de la Juventus de Italia puso en duda dónde jugaría el arquero, quien tiene contrato firmado con el Aston Villa hasta junio de 2029.
En los últimos días, trascendió que el equipo inglés estaba dispuesto a dejarlo ir por una suma cercana a los 7 millones de euros. Sin embargo, el director deportivo del Aston Villa, Damian Vidagany, salió a cortar por lo sano los rumores.
"Martínez se quedará con nosotros"
En declaraciones entregadas a 365 Scores, justo antes del esperado partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo, el directivo fue categórico sobre la situación del guardameta.
“Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano. El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia. Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada“, afirmó Vidagany.
Para dejar clara la postura de "Los Villanos", el director deportivo añadió al mismo medio: “Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”.
Al ver que la salida del arquero argentino es prácticamente imposible, la Juventus ya busca alternativas en el mercado. El elegido como "Plan B" es el italiano Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham Hotspur de Inglaterra.
Vicario no la pasó bien recientemente, ya que fue muy criticado por los aficionados en una temporada muy sufrida donde el Tottenham estuvo al borde del descenso. A pesar de esto, el portero sigue teniendo muy buena fama en el fútbol de su país. De hecho, antes de que la Juventus pusiera los ojos en él, ya había sido pretendido por el Inter de Milán (antes de fichar a Ivan Provedel) y por la Lazio como el reemplazo de Yan Sommer.