FIFA dio otra sorpresa: el árbitro para el Inglaterra-Argentina de las semifinales

Inglaterra y Argentina se miden este miércoles en Atlanta para conocer al último finalista del Mundial 2026 y la FIFA dio otra sorpresa con el árbitro designado para uno de los duelo más complicados del certamen. El estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el Mercedes-Benz Stadium y estará acompañado con dos de sus compatriotas y dos italianos: Corey Parker, Kyle Atkins, Maurizio Mariani y Daniele Bindoni.

Cabe mencionar que Elfath es un silbante que ya conoce Leo Messi, pues es internacional desde 2016 y arbitra en la MLS, competición en la que juega el astro argentino con el Inter Miami. El norteamericano, de origen marroquí, ya dirigió tres encuentros del presente Mundial. Estuvo presente en el Países Bajos-Japón, que finalizó 2-2 en fase de grupos y sacó tres tarjetas amarillas. En la misma fase dirigió un partido que desencadenó en la eliminación de una selección sudamericana: España venció 1-0 a Uruguay y quedó afuera del certamen. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por último, fue el principal en el Brasil-Noruega, donde los europeos pasaron con dos goles de Erling Haaland. En ese duelo, cobró dos penales para la 'Canarinha' y uno fue convertido por Neymar.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

¿CÓMO LE FUE A LA ALBICELESTE?