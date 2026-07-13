FIFA dio otra sorpresa: el árbitro para el Inglaterra-Argentina de las semifinales

Inglaterra y Argentina se miden este miércoles en Atlanta para conocer al último finalista del Mundial 2026 y la FIFA dio otra sorpresa con el árbitro designado para uno de los duelo más complicados del certamen.
El estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el Mercedes-Benz Stadium y estará acompañado con dos de sus compatriotas y dos italianos: Corey Parker, Kyle Atkins, Maurizio Mariani y Daniele Bindoni.
Cabe mencionar que Elfath es un silbante que ya conoce Leo Messi, pues es internacional desde 2016 y arbitra en la MLS, competición en la que juega el astro argentino con el Inter Miami.
El norteamericano, de origen marroquí, ya dirigió tres encuentros del presente Mundial. Estuvo presente en el Países Bajos-Japón, que finalizó 2-2 en fase de grupos y sacó tres tarjetas amarillas.
En la misma fase dirigió un partido que desencadenó en la eliminación de una selección sudamericana: España venció 1-0 a Uruguay y quedó afuera del certamen.
Por último, fue el principal en el Brasil-Noruega, donde los europeos pasaron con dos goles de Erling Haaland. En ese duelo, cobró dos penales para la 'Canarinha' y uno fue convertido por Neymar.
The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026
¿CÓMO LE FUE A LA ALBICELESTE?
En cuanto al historial con la selección argentina, dirigió en 2018 uno de los primeros partidos del ciclo de Lionel Scaloni: empate sin goles contra Colombia.
Tambié fue el árbitro del Argentina-España en los Juegos Olímpicos 2021, que quedó igualado 1-1 en la fase de grupos y la Albiceleste fue eliminada.
A Messi también le trae buenos recuerdos, ya que Elfath dirigió la final de la Leagues Cup 2023, el primer título que ganó desde su llegada a USA en la definición entre Inter Miami y Nashville por penales.
Durante su carrera, Elfath, de 44 años, dirigió seis partidos en Mundiales: tres en Qatar 2022 y tres en la actual edición.
De esta manera, la FIFA apuesta por árbitros del área de Concacaf, ya que del Francia-España que se jugará este martes en Dallas estará a cargo el salvadoreño Iván Barton.