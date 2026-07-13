Inglaterra vs Argentina: alerta en el Mundial 2026 y la decisión que han tomado

El encuentro, que se disputará este miércoles, enfrentará a dos de las selecciones con mayor convocatoria del campeonato. Debido a la gran cantidad de hinchas que se espera en la ciudad, la Policía de Atlanta , en coordinación con autoridades federales, reforzará la seguridad antes, durante y después del compromiso para prevenir cualquier altercado.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 no solo promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo. Las autoridades de Atlanta ya preparan un amplio operativo de seguridad ante el temor de posibles incidentes entre aficionados de ambas selecciones.

La preocupación de las autoridades está relacionada con la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses. El conflicto por las Islas Malvinas en 1982 marcó el inicio de una fuerte tensión entre ambos países, mientras que en el ámbito deportivo la rivalidad creció aún más durante el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona anotó el recordado gol con la mano, conocido como la "Mano de Dios", en la victoria argentina que eliminó a Inglaterra.

Además, el estadio donde se disputará el partido tiene capacidad para cerca de 68 mil espectadores, por lo que se espera una importante presencia de seguidores de ambos países.

Otro de los factores que incrementa la preocupación es que durante el Mundial 2026 no se han separado las aficiones dentro de los estadios, por lo que aficionados argentinos e ingleses compartirán los mismos accesos, pasillos, zonas comunes y sectores cercanos al inmueble.

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Aunque la Policía de Atlanta no reveló detalles específicos del dispositivo de seguridad, un portavoz confirmó que ya se desplegaron recursos adicionales para garantizar el orden en la ciudad durante la jornada del partido.

"Mientras Atlanta se prepara para albergar un próximo partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y da la bienvenida a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado su postura de seguridad pública en toda la ciudad", señaló el comunicado.

Las autoridades agregaron que habrá más agentes distribuidos estratégicamente alrededor del estadio, las zonas de entretenimiento y otros puntos de alta concentración de personas para ofrecer una experiencia segura tanto a los habitantes como a los miles de visitantes que llegarán para presenciar la semifinal.