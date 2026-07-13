Inglaterra vs Argentina: alerta en el Mundial 2026 y la decisión que han tomado

La semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 no solo promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo. Las autoridades de Atlanta ya preparan un amplio operativo de seguridad ante el temor de posibles incidentes entre aficionados de ambas selecciones.
El encuentro, que se disputará este miércoles, enfrentará a dos de las selecciones con mayor convocatoria del campeonato. Debido a la gran cantidad de hinchas que se espera en la ciudad, la Policía de Atlanta, en coordinación con autoridades federales, reforzará la seguridad antes, durante y después del compromiso para prevenir cualquier altercado.
La preocupación de las autoridades está relacionada con la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses. El conflicto por las Islas Malvinas en 1982 marcó el inicio de una fuerte tensión entre ambos países, mientras que en el ámbito deportivo la rivalidad creció aún más durante el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona anotó el recordado gol con la mano, conocido como la "Mano de Dios", en la victoria argentina que eliminó a Inglaterra.
Además, el estadio donde se disputará el partido tiene capacidad para cerca de 68 mil espectadores, por lo que se espera una importante presencia de seguidores de ambos países.
Otro de los factores que incrementa la preocupación es que durante el Mundial 2026 no se han separado las aficiones dentro de los estadios, por lo que aficionados argentinos e ingleses compartirán los mismos accesos, pasillos, zonas comunes y sectores cercanos al inmueble.
Aunque la Policía de Atlanta no reveló detalles específicos del dispositivo de seguridad, un portavoz confirmó que ya se desplegaron recursos adicionales para garantizar el orden en la ciudad durante la jornada del partido.
"Mientras Atlanta se prepara para albergar un próximo partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y da la bienvenida a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado su postura de seguridad pública en toda la ciudad", señaló el comunicado.
Las autoridades agregaron que habrá más agentes distribuidos estratégicamente alrededor del estadio, las zonas de entretenimiento y otros puntos de alta concentración de personas para ofrecer una experiencia segura tanto a los habitantes como a los miles de visitantes que llegarán para presenciar la semifinal.
Por su parte, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, intentó bajar la tensión que rodea el encuentro. Después de la victoria sobre Suiza en los cuartos de final, el técnico pidió que el partido sea visto únicamente desde el aspecto futbolístico, pese al ambiente que ya se vive entre los aficionados.
"El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol", declaró Scaloni, luego de que en las tribunas del Arrowhead Stadium se escuchara el tradicional cántico: "El que no salta es un inglés".
Argentina llega a esta semifinal tras eliminar a Suiza, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega. La semifinal entre ambas selecciones se disputará este miércoles 15 de julio a la 1 de la tarde (hora de Honduras y México).