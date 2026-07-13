Haaland vuelve a Noruega con un mapache y su petición: "Me siguió a casa"

Fuera de la Copa del Mundo tras ser eliminado por Inglaterra, Erling Haaland sigue agitando las redes sociales y este lunes sorprendió a todos con su nuevo compañero de regreso a casa. El delantero del Manchester City dejó la imagen del día cuando la selección de Noruega aterrizó en Oslo y él se bajó del avión con un mapache disecado agarrado de una botella.

"Me siguió a casa", escribió Haaland en sus redes sociales con emojis de risa. Como no podía ser de otra manera, la foto con el animal se hizo tendencia en todas las plataformas. De hecho, el goleador de 25 años le solicitó a sus millones de seguidores un nombre para el mapache a través de sus historias de Instagram. "Ayúdenme con un nombre para mi amigo: Cowboy, Ranger, TEX o Mapache sobre ruedas (Raccon on whelss)", publicó.