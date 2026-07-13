Hallan muerto a árbitro que iba al Mundial 2026: ¿Por qué FIFA lo retiró del torneo?

Robert Dieperink, árbitro de la Eredivisie de Países Bajos, ha fallecido este lunes a los 38 años. La noticia fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), aunque se desconocen los detalles de su muerte.
"Con consternación hemos tomado conocimiento del fallecimiento de Rob Dieperink. El árbitro de la KNVB de Berkelland solo tenía 38 años. Deseamos mucha fuerza a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en este difícil momento", publicó la organización.
Dieperink estaba incluido en la nómina de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para actuar como asistente VAR.
Sin embargo, la FIFA lo retiró tras su detención el pasado mes de mayo en Londres acusado de una supuesta agresión sexual contra un adolescente.
A pesar de las acusaciones iniciales, la Policía Metropolitana del Reino Unido determinó que las pruebas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos digitales, no cumplían con los estándares necesarios para continuar con el proceso, por lo que se cerró el caso sin presentar cargos contra Rob Dieperink.
La FIFA no fue la única en apartar al colegiado, que fue sustituido en el Mundial por Willy Delajod para ser asistente de VAR.
La KNVB también lo llegó a suspender durante el final de la temporada, en la que pitó por última vez el 3 de mayo, aunque pidió disculpas tras su liberación. Dos meses, el colegiado ha sido encontrado muerto en su vivienda en Berkellan