Hallan muerto a árbitro que iba al Mundial 2026: ¿Por qué FIFA lo retiró del torneo?

Robert Dieperink, árbitro de la Eredivisie de Países Bajos, ha fallecido este lunes a los 38 años. La noticia fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), aunque se desconocen los detalles de su muerte. "Con consternación hemos tomado conocimiento del fallecimiento de Rob Dieperink. El árbitro de la KNVB de Berkelland solo tenía 38 años. Deseamos mucha fuerza a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en este difícil momento", publicó la organización.

Dieperink estaba incluido en la nómina de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para actuar como asistente VAR. Sin embargo, la FIFA lo retiró tras su detención el pasado mes de mayo en Londres acusado de una supuesta agresión sexual contra un adolescente.

A pesar de las acusaciones iniciales, la Policía Metropolitana del Reino Unido determinó que las pruebas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad y dispositivos digitales, no cumplían con los estándares necesarios para continuar con el proceso, por lo que se cerró el caso sin presentar cargos contra Rob Dieperink. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE