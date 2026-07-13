Flick tiene reemplazo de Ferrán, Hazard regresa a casa y Kane a la Premier League

Mercado de fichajes: los equipos buscarán reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026-27.
Lisandro Martínez (27) ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Según informa Iñaki Villalón, el central argentino, con contrato en el Manchester United hasta 2027, ha aparecido como una opción para reforzar la defensa rojiblanca este verano.
Pese a haber sido relacionado en los últimos meses con Real Madrid y PSG, la prioridad del conjunto inglés sigue siendo renovar el contrato de un futbolista que, tras superar una grave lesión de rodilla, ha recuperado su mejor nivel y ha vuelto a brillar con Argentina en el Mundial.
Flick empieza a mover sus estrategias: La salida de Ferran Torres empieza a mover todo el ataque del Barça. El valenciano tiene cada vez más cerca el PSG y Hansi Flick ya asume que, si el club cierra la venta, necesitará otro delantero para no dejar la plantilla corta
La prioridad es Julián, sin embargo, Flick ya tiene el reemplazo. Se trata de Fisnik Asllani, delantero del Hoffenheim gusta en el Barça por edad, margen de crecimiento y coste.
Su cláusula, cercana a los 30 millones, lo convierte en una oportunidad si Ferran deja dinero en caja. En Alemania lo dan prácticamente por perdido porque el interés internacional ha crecido y el propio Hoffenheim ya admite que hay negociaciones abiertas con varios clubes.
El Manchester United y el Aston Villa están en negociaciones avanzadas para el traspaso de Youri Tielemans, indicó 'The Athletic'. El primer objetivo de los 'red devils' era Éderson, centrocampista de la Atalanta, pero tras caerse la negociación, el United activó la opción del futbolista belga.
OFICIAL: Andrey Santos se ha convertido en el primer fichaje del Manchester United para la próxima temporada. Los 'red devils' han pagado al Chelsea 56.3 millones de euros por el centrocampista, que ha firmado un contrato por cinco temporadas con la posibilidad de extenderlo un año más.
OFICIAL: La Roma anunció este lunes la renovación de Paulo Dybala por una temporada más, hasta junio de 2027. La 'Joya' cumplirá así cinco años en el conjunto de la capital de Italia.
Tal y como avanza Fabrizio Romano, ya hay acuerdo entre Lucas Digne y Paris Saint-Germain para que el lateral francés se incorpore al club después del Mundial. El cuadro galo pagará su cláusula de rescisión de algo menos de 10 millones de euros al Aston Villa para que asuma el rol de suplente de Nuno Mendes.
El FC Barcelona ha anunciado en sus canales oficiales la contratación de Josué Caicedo. El ecuatoriano, de solo 18 años, reforzará al Barça Atlètic, que competirá en la 2026-27 en Segunda Federación.
El lateral zurdo, que también se desenvuelve como extremo, llega en calidad de cedido por una temporada. Los azulgranas, en el acuerdo con Liga de Quito, incluyeron una opción de compra de 2.5 millones de euros. El futbolista, que dio el salto al primer equipo de los 'Albos' en este 2026, ha disputado ocho partidos.
La Roma quiere apuntalar el perfil izquierdo. Explica 'La Gazzetta dello Sport' que el objetivo para el centro del campo es Diego Moreira, después de jugar el Mundial con Bélgica, y que para el extremo se ha interesado en Alejandro Garnacho, que casi con total seguridad saldrá del Chelsea este mismo verano.
Hazard vuelve al club que le vió crecer. Thorgan Hazard, hermano del ya retirado Eden Hazard, es nuevo jugador del RC Lens, equipo en el que empezó su carrera y disputó la temporada 2011-12. Catorce años después, el belga ya de 33 años vuelve con el equipo en Champions tras llegar libre procedente del Anderlecht.
Hazard ha pasado por siete equipos antes de comenzar la que será su segunda etapa en el equipo del norte de Francia: Chelsea, Zulte Waregem, Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund, PSV y Anderlecht. El jugador ha sido internacional 47 veces, en las que ha metido 9 goles. Esta última temporada, Hazard ha marcado 13 goles y ha dado 7 asistencias en la liga belga.
El Inter deberá seguir buscando al sustituto de Denzel Dumfries. El pasado jueves informó el periodista Fabrizio Romano que el carrilero israelí del Union Saint-Gilloise Anan Khalaili iba a ser nuevo jugador 'neroazzurri', pero finalmente no se realizará.
Todo estaba acordado, pero el jugador no ha pasado las pruebas médicas pertinentes. Así lo ha anunciado el presidente del club Guiseppe Marotta: "No puedo entrar en detalles por cuestiones de privacidad, en Italia la ley sobre salud es muy estricta. Es una situación de fuerza mayor, solo debemos acatarla".
DE VUELTA A LA PREMIER: Según 'TEAMTalk', el Manchester City ha empezado conversaciones para mantenerse informado sobre la situación de Harry Kane en el Bayern Múnich. Según la fuente mencionada, en el Etihad tiene monitorizado al jugador inglés ya que consideran que puede acabar saliendo del Allianz.
Con un año de contrato por delante, aunque el Bayern confía en renovar su contrato, si no alarga su continuidad el club alemán debería estar abierto a venderlo para no perderlo gratis el próximo verano.