Flick tiene reemplazo de Ferrán, Hazard regresa a casa y Kane a la Premier League

El lateral zurdo, que también se desenvuelve como extremo, llega en calidad de cedido por una temporada. Los azulgranas, en el acuerdo con Liga de Quito, incluyeron una opción de compra de 2.5 millones de euros. El futbolista, que dio el salto al primer equipo de los 'Albos' en este 2026, ha disputado ocho partidos.