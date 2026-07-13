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Mourinho ya manda en el Real Madrid: los 8 jugadores que tuvo disponibles

Se presentaron 12 futbolistas, pero solo ocho estuvieron en el primer entrenamiento que dirigió el portugués en la Ciudad de Valdebebas.

13 de julio de 2026 a las 14:17
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El entrenador portugués de 63 años dirigió este lunes su primer entrenamiento de la pretemporada en la Ciudad de Valdebebdas. Se presentaron 12 jugadores, pero solo ocho estuvieron en la sesión.

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José Mourinho completó este lunes el primer entrenamiento de su segunda etapa en el Real Madrid, que inició por la mañana con los reconocimientos médicos de los 12 futbolistas presentes en Valdebebas y que continuó por la tarde con una sesión de trabajo en la que estuvo al mando.
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Después de 13 años tras tres temporadas en el banquillo blanco (2010-2013), el técnico portugués dirigió una práctica que dio el pistoletazo de salida a una pretemporada clave para preparar a sus jugadores, huérfanos de títulos en los dos últimos cursos.
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Mourinho se puso a los mandos y trabajó con ocho jugadores: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio.
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Fuera del grupo, para recuperarse de diferentes lesiones, se ejercitaron Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo.
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Tras los reconocimientos médicos, los ocho jugadores disponibles completaron por la tarde la primera sesión de trabajo de la nueva etapa de Mou, que tratará de devolver al Real Madrid a la senda de los títulos después de dos temporadas sin levantar ninguno bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.
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El entrenamiento comenzó en el gimnasio y posteriormente los jugadores, junto con un grupo de canteranos, llevaron a cabo sobre el césped trabajo de activación combinando físico y balón.
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Luego completaron exigentes series de posesiones frente a presión y diversos ejercicios de posesión con finalización en porterías pequeñas.

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Finalmente, los jugadores disputaron varios partidos en un campo de reducidas dimensiones.
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El conjunto merengue tiene programados por el momento dos encuentros amistosos antes del inicio del nuevo curso: frente al Fiorentina, el 1 de agosto en Austria, y ante el Deportivo de La Coruña, el 12 de agosto en Riazor, con motivo de la 71ª edición del Trofeo Teresa Herrera.

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Ambos partido le servirán al técnico portugués para perfilar el equipo con vistas a la temporada 2026-2027.

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Cabe recordar que el resto de la plantilla merengue se encuentra de vacaciones luego de disputar el Mundial 2026 o aún están en la competición pendientes de sus selecciones y de las semifinales del torneo.
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Entre los que fueron eliminados de la Copa del Mundo y todavía tienen días libres están Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinicius (Brasil).
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Más tarde regresarán los futbolistas que aún siguen inmersos en el certamen y tienen que disputar las semifinales: Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).
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Mientras tanto, Mourinho contó 12 futbolistas, pero solo ocho estuvieron disponibles en su primer entreno de la pretemporada. Fue una sesión sin mucha intensidad en la que los jugadores intenteron tomar un poco de ritmo.

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