Estrella de Francia borró su red social, sube fotos raras y revelan la verdad

Se derrumba la historia sobre Michael Olise: revelan el verdadero origen de las imágenes de su Instagram
Una historia que se viralizó durante el Mundial 2026 terminó siendo desmentida por sus propios protagonistas.
Diversos medios internacionales y miles de usuarios en redes sociales aseguraban que el futbolista francés Michael Olise había eliminado las fotografías de su perfil de Instagram para publicar imágenes granuladas en señal de apoyo a una fotógrafa que, supuestamente, no recibió acreditación por parte de la FIFA.
La versión se expandió rápidamente y fue presentada como un gesto de solidaridad del jugador del Bayern Múnich hacia una artista obligada a seguir los partidos desde su casa. Sin embargo, todo resultó ser una información falsa.
En medio del frenesí informativo que rodea al Mundial, numerosas redacciones replicaron la historia sin confirmar su veracidad, convirtiéndola en una de las tendencias más comentadas de las últimas horas.
Florence Pernet desmintió la versión: La supuesta protagonista de la historia, la fotógrafa francesa Florence Pernet, salió al paso de los rumores a través de su cuenta oficial en X, donde negó rotundamente cualquier relación con las fotografías publicadas por Olise.
“No, esa no soy yo, así que bórrenlo en lugar de esparcir información falsa”, escribió en sus redes sociales.
Su mensaje puso fin a una narrativa que ya había sido reproducida por importantes medios internacionales.
Posteriormente, al responder preguntas de los usuarios, Pernet aclaró que el verdadero autor de las imágenes era el fotógrafo alemán Lukas Korschan, desmontando por completo la versión que vinculaba las publicaciones con un supuesto veto de la FIFA.
El verdadero responsable de las fotografías: Lejos de tratarse de una protesta o un mensaje político, las imágenes que aparecen en el perfil de Michael Olise forman parte de un proyecto artístico desarrollado por Lukas Korschan, reconocido fotógrafo y director alemán especializado en deportes y moda.
El estilo visual de las fotografías, con grano pronunciado, colores intensos y apariencia analógica, fue confundido por muchos con capturas tomadas desde un televisor.
En realidad, Korschan realizó las imágenes utilizando película fotográfica de formato medio y cámaras de 35 milímetros, una técnica que busca transmitir una estética más orgánica y documental.
Olise, quien suele modificar con frecuencia el contenido de sus redes sociales como parte de su estrategia de imagen, archivó sus publicaciones anteriores para destacar exclusivamente este trabajo fotográfico durante el Mundial.
Este tipo de contenido responde además a una tendencia cada vez más popular entre jóvenes futbolistas europeos, quienes prefieren una identidad visual menos comercial y más cercana a la fotografía analógica y al estilo urbano.
La aclaración de Florence Pernet dejó en evidencia cómo una historia sin verificación logró convertirse en noticia a escala mundial, recordando la importancia de confirmar la información antes de difundirla, especialmente durante eventos de alto impacto como una Copa del Mundo.