¡Bombazo centroamericano! FIFA sorprende con el árbitro del Francia vs España

El arbitraje centroamericano volverá a estar bajo los reflectores en la Copa del Mundo 2026. La FIFA oficializó la designación del salvadoreño Iván Barton como árbitro principal para dirigir la semifinal entre Francia y España, uno de los encuentros más esperados del certamen. El compromiso se disputará este martes 14 de julio a la 1:00 de la tarde en el Dallas Stadium, donde el colegiado cuscatleco tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un duelo que enfrentará a dos de las grandes potencias del fútbol mundial.

La designación representa un nuevo reconocimiento para Barton, quien ha ganado prestigio internacional gracias a sus actuaciones en partidos de alta exigencia. Su experiencia y liderazgo volvieron a convencer a la Comisión de Árbitros de la FIFA para confiarle un encuentro de esta magnitud. El juez salvadoreño estará acompañado por un equipo arbitral con amplia presencia de la Concacaf. Como asistentes fueron nombrados su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro, mientras que el sueco Glenn Nyberg será el cuarto oficial y Mahbod Beigi fungirá como asistente de reserva.